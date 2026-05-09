Voici qui commentera les matchs amicaux des Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Philippe Albert ne sera pas aux commentaires d'un match des Diables Rouges. Et cela débutera déjà le 2 juin pour le match amical de la Belgique contre la Croatie.

Comme vous l'avez très certainement vu passer, Philippe Albert ne pourra pas se rendre en Amérique du Nord pour commenter les matchs des Diables Rouges pour des raisons médicales. C'est le consultant Frédéric Waseige qui a été choisi pour le remplacer aux antennes de la RTBF après les refus de Marc Wilmots et Michel Preud'homme.

Avant la Coupe du monde 2026, la Belgique disputera encore deux rencontres amicales. D'abord face à la Croatie le 2 juin et ensuite contre la Tunisie le 6 juin. Frédéric Waseige prendra déjà ses marques à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026. "C’est ma propre volonté. Il vaut mieux que Fred prenne ses marques et qu’il travaille les automatismes avec les commentateurs, Benjamin Deceuninck et Vincent Langendries, parce qu’il a toujours été en plateau", a déclaré Philippe Albert au micro du Soir.

"Je ne vois pas pourquoi je viendrais m’inviter entre mon opération et une Coupe du monde que je ne ferai pas. Ce ne serait pas productif et je ne veux pas empêcher Fred de s’installer dans son rôle", a-t-il ajouté.

Philippe Albert sur le choix de la RTBF

Philippe Albert s'est ensuite exprimé sur le choix de la RTBF de le remplacer par Frédéric Waseige : "Je sais que Marc Wilmots et Michel Preud’homme ont été contactés. C’est sans doute ce qui se fait de mieux, avec Marc qui a déjà occupé ce poste de consultant et Michel qui connaît le football depuis cinquante ans. À partir du moment où ils ont tous les deux décliné, Fred était le choix idéal, l’homme de la situation notamment par sa mentalité et sa connaissance du football, lui qui a quand même été joueur en première division."



Frédéric Waseige est un consultant à la RTBF depuis de très longues années et, cette saison, il commente de nombreux matchs au micro de DAZN. Ce choix n'est donc pas anodin. Bien connu du grand public, il semble être la décision la plus logique.