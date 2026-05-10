Colin Coosemans a fait dégoupiller La Gantoise : "Ils n'avaient qu'à gagner..."

Le match entre La Gantoise et Anderlecht ne restera pas dans les annales pour la qualité du football proposé, du moins en seconde période. C'est surtout l'attitude de Colin Coosemans qui a fait parler... et dégoupiller les Gantois.

Colin Coosemans est passé par La Gantoise, où il était n°2 pendant plusieurs saisons... mais il n'est certainement pas le bienvenu à la Planet Group Arena désormais. Son attitude ce dimanche a rendu les supporters fous de rage. En seconde période, il a passé son temps à gagner du temps, voire à simuler après des contacts légers.

Par deux fois, Coosemans a ainsi demandé l'intervention des soigneurs - sans que le temps additionnel ne le reflète vraiment. Au coup de sifflet final, une échauffourée a éclaté entre les deux camps, impliquant Coosemans également... qui a ensuite été célébrer de manière ostentatoire.

💢 | Colin Coosemans ne s’est pas fait que des amis aujourd’hui à Gand ! 😬👯 #GNTAND pic.twitter.com/gsyTNtfOaS — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 10, 2026

"J'essaie de rester le plus loin possible de tout ça. J'essaie juste de jouer un match de football. Malheureusement, ça fait partie du jeu", a soupiré après coup son homologue Davy Roef, élu homme du match.

Anderlecht a en effet sorti le grand jeu pour perdre un maximum de temps. "On est ici pour jouer au football. Le stade est quasiment plein pour voir un bon match. Après, je peux comprendre : quand tu te retrouves à dix, ce genre de choses arrive et tu essaies de tenir. Mais ce n'est pas pour ça que je joue au football", conclut Roef.



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Bertaccini relativise les événements

Adriano Bertaccini, lui, relativisait l'échauffourée qui avait eu lieu après le match. "Tristan était au sol et il a reçu des insultes", a-t-il expliqué. " Alors c'est normal qu'on le défende, en tant qu'équipe. Je pense que, du côté de Gand, c'était surtout de la frustration parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer ce deuxième but. Ils n'avaient qu'à gagner, hein..."..