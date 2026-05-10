Coup dur pour Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic pourrait manquer la finale contre l'Union

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Coup dur pour Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic pourrait manquer la finale contre l'Union
Photo: © photonews

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Anderlecht retient son souffle après l'exclusion de Mihajlo Cvetkovic face à La Gantoise. Le jeune attaquant serbe risque de manquer la finale de Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise le 14 mai. Mais les Mauves ont une solution pour tenter d'éviter ce scénario catastrophe.

Anderlecht pourrait avoir perdu gros face à La Gantoise. Mihajlo Cvetkovic a été exclu après une faute sur Siebe Van der Heyden avant la mi-temps, laissant planer un doute sur sa présence pour la finale de Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise le 14 mai.

Que dit le règlement ?

Selon le règlement, un joueur expulsé directement est automatiquement suspendu pour la rencontre suivante. Dans le cas d'Anderlecht, cela signifie que Cvetkovic manquerait la finale face à l'Union. Une très mauvaise nouvelle pour les Mauves, qui comptent sur leur jeune attaquant dans cette fin de saison. Le Serbe apporte de la fraîcheur, de la vitesse et beaucoup d'énergie dans le secteur offensif.

Anderlecht peut faire appel

Mais Anderlecht garde un petit espoir dans ce dossier. Le club peut en effet introduire un appel dans les délais afin de repousser la suspension. Si cette procédure est effectuée suffisamment vite, Cvetkovic pourrait être autorisé à jouer la finale avant de purger sa suspension lors du match suivant en Champions Play-Offs. Une option qui pourrait changer beaucoup de choses pour le Sporting.

Plus de trophée depuis 2017

Car cette finale représente énormément pour Anderlecht. Le club bruxellois n'a plus que cette compétition pour sauver sa saison. En championnat, le titre est hors de portée et toute l'attention est tournée vers cette affiche contre l'Union. Les dirigeants veulent absolument mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un trophée attendu depuis 2017. L'Union pourrait réaliser le doublé cette saison.

Lire aussi… Siebe Van Der Heyden admet : "J'ai provoqué le carton rouge de Cvetkovic"
Anderlecht jouera-t-il la carte de l'appel pour récupérer son attaquant lors du match le plus important de sa saison ? Perdre Cvetkovic serait un énorme coup dur pour les Mauves avant un rendez-vous aussi crucial.

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