Grosse frayeur pour Rik De Mil face à Anderlecht : voici pourquoi il a dû quitter son banc en plein match

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Grosse frayeur pour Rik De Mil face à Anderlecht : voici pourquoi il a dû quitter son banc en plein match

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Rik De Mil a quitté son banc en pleine rencontre entre La Gantoise et Anderlecht après un malaise. L'entraîneur gantois, malade avant le match, a laissé Mbaye Leye terminer la rencontre.

L'ambiance était particulière ce dimanche après-midi lors du duel entre La Gantoise et Anderlecht. En cours de match, Rik De Mil a brusquement quitté son banc pour regagner les vestiaires. Son adjoint, Mbaye Leye, a pris le relais pour diriger l'équipe jusqu'au coup de sifflet final.

Rik De Mil a été pris en charge rapidement

Le staff médical est rapidement intervenu autour de l'entraîneur gantois, victime d'un malaise selon plusieurs sources présentes au stade. Jérémy Taravel s'est renseigné auprès du quatrième arbitre afin d'obtenir des nouvelles rassurantes. Rik De Mil était souffrant avant la rencontre, avec de la fièvre.

Plus de peur que de mal

Cette scène a provoqué une certaine inquiétude dans les tribunes et sur le banc gantois. Plusieurs joueurs étaient préoccupés par l'état de leur entraîneur pendant les dernières minutes de la rencontre. Heureusement, les premières nouvelles se voulaient plutôt rassurantes après le coup de sifflet final.

Pas de vainqueur

Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 après une partie assez équilibrée. Ce nouveau partage n'arrange pas les affaires des Buffalos, sans victoire dans ces Champions Play-Offs. Malgré plusieurs bonnes intentions offensives, les Gantois ont manqué de précision dans les moments importants. Anderlecht était en infériorité numérique durant toute la deuxième période, Cvetkovic ayant été exclu avant la pause.

La finale de Coupe de Belgique comme prochain rendez-vous pour Anderlecht

Lire aussi… Mbaye Leye donne des nouvelles de Rik De Mil après son malaise contre Anderlecht
Anderlecht aurait pu repartir avec les trois points en fin de rencontre, mais les Mauves ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Ce point permet malgré tout de préserver la quatrième place au classement. Les Bruxellois gardent deux points d'avance sur La Gantoise, qui compte 27 unités. À l'approche du sprint final, la bataille pour les tickets européens s'annonce plus serrée que jamais.

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