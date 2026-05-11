Fin de saison prématurée pour Mihajlo Cvetkovic ? La proposition de la Commission de discipline est tombée
Photo: © photonews
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Exclu à La Gantoise en toute fin de première mi-temps, Mihajlo Cvetkovic devrait recevoir une proposition de suspension assez sévère du parquet. Mais si le Sporting d'Anderlecht interjette appel, l'attaquant serbe serait alors disponible pour la finale de la Coupe de Belgique, ce jeudi.
Update : la proposition de la Commission de discipline est tombée pour Mihajlo Cvetkovic. L’attaquant serbe écoperait d’une suspension de trois matchs effectifs et d’un match avec sursis, assortis d’une amende de 3.500 €.
Si Anderlecht interjette appel, cela signifierait que le buteur de 19 ans pourrait jouer la finale de la Coupe de Belgique contre l’Union Saint-Gilloise, mais que son championnat serait terminé et qu’il ne pourrait donc plus prendre part à la course à la quatrième place.
Un véritable dilemme pour Jérémy Taravel et le club bruxellois, tant le joueur de 19 ans s’est déjà montré crucial dans cette fin de saison, avec quatre buts inscrits durant les sept premières journées des Champions Play-offs.
Mihajlo Cvetkovic a été exclu juste avant la pause, ce dimanche sur la pelouse de La Gantoise (1-1, score final), après son altercation avec Siebe Van Der Heyden. Les images ont montré le Serbe réalisant deux gestes ressemblant à des coups de poing en direction du défenseur gantois, ce qui n'a pas plu à l'arbitre Wesli De Cremer, qui l'a expulsé sur-le-champ.
Le parquet fédéral devrait formuler une proposition de suspension assez sévère dans les prochaines heures. Cependant, le Sporting d'Anderlecht dispose d'un atout majeur concernant le calendrier de la procédure. Si le club bruxellois fait appel de cette proposition, la peine sera alors suspendue. Cvetkovic pourrait alors être disponible pour la finale de la Coupe de Belgique, ce jeudi contre l'Union Saint-Gilloise.
L'affaire ne serait examinée par la Commission des litiges que plus tard cette semaine, vraisemblablement pas avant vendredi. Concrètement, cela signifierait que toute suspension éventuelle ne prendrait effet qu'après cette date. Pour le RSCA, qui manque pour le moment d'options offensives, il s'agit évidemment d'un élément crucial.
Anderlecht fera tout pour que Mihajlo Cvetkovic soit disponible pour la finale de la Coupe
Dès les minutes qui ont suivi, cette situation a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. D'autant qu'après la rencontre, Siebe Van Der Heyden a avoué : "On essaie de déstabiliser un adversaire de temps en temps. C'est fréquent dans le football. Je suis défenseur, j'essaie de le faire aussi. Et aujourd'hui, j'y suis peut-être parvenu. Cependant, la réaction de Cvetkovic est inexcusable."
Le Sporting d'Anderlecht fera donc tout son possible pour pouvoir aligner son jeune attaquant ce jeudi, lors du match le plus important de sa fin de saison. Auteur de quatre buts depuis le début des Play-offs, l'international espoirs est l'un des rares à sortir la tête de l'eau dans cette fin de saison anderlechtoise, et Jérémy Taravel aurait évidemment bien besoin de lui pour remporter le premier trophée du club depuis 2017.
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Update : la proposition de la Commission de discipline est tombée pour Mihajlo Cvetkovic. L’attaquant serbe écoperait d’une suspension de trois matchs effectifs et d’un match avec sursis, assortis d’une amende de 3.500 €.
Si Anderlecht interjette appel, cela signifierait que le buteur de 19 ans pourrait jouer la finale de la Coupe de Belgique contre l’Union Saint-Gilloise, mais que son championnat serait terminé et qu’il ne pourrait donc plus prendre part à la course à la quatrième place.
Un véritable dilemme pour Jérémy Taravel et le club bruxellois, tant le joueur de 19 ans s’est déjà montré crucial dans cette fin de saison, avec quatre buts inscrits durant les sept premières journées des Champions Play-offs.
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