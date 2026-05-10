Mbaye Leye donne des nouvelles de Rik De Mil après son malaise contre Anderlecht

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Mbaye Leye donne des nouvelles de Rik De Mil après son malaise contre Anderlecht

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Mbaye Leye a donné des nouvelles rassurantes de Rik De Mil après le match entre La Gantoise et Anderlecht. L'adjoint a regretté le manque d'efficacité de son équipe face à des Mauves réduits à dix pendant toute la deuxième période.

L'image a inquiété beaucoup de monde dimanche après-midi lors du match entre La Gantoise et Anderlecht. Rik De Mil a quitté son banc pour rentrer aux vestiaires en plein match, laissant son adjoint Mbaye Leye terminer la rencontre à sa place. Après le match, ce dernier a tenu à rassurer sur l'état de santé de l'entraîneur gantois.

Rik De Mil va mieux

Face à la presse, Mbaye Leye a expliqué que Rik De Mil ne se sentait pas bien avant le coup d'envoi. "De Mil n'était pas très bien, il avait un peu de fièvre donc c'était mieux pour lui de s'asseoir et que je prenne les choses en main." Plus de peur que de mal pour le coach des Buffalos, même si la scène avait créé une certaine inquiétude dans le stade.

La Gantoise a dû se contenter d'un partage 1-1 face à Anderlecht. Un résultat frustrant pour les Gantois, surtout après l'exclusion de Mihajlo Cvetkovic avant la pause. Avec un joueur de plus durant toute la deuxième période, les Buffalos espéraient aller chercher les trois points devant leur public.

La Gantoise n'a pas fait la différence avec un homme en plus

"On n'a pas été assez dangereux malgré quelques bonnes situations. On aurait dû gagner à onze contre dix." Un constat partagé par les supporters gantois, qui espéraient voir leur équipe décrocher une première victoire dans ces Champions' Play-Offs.

Un déplacement compliqué sur la pelouse du STVV

Lire aussi… Grosse frayeur pour Rik De Mil face à Anderlecht : voici pourquoi il a dû quitter son banc en plein match
Malgré cette nouvelle déception, La Gantoise doit rapidement tourner la page. Les Buffalos se déplaceront à Saint-Trond la semaine prochaine avec l'obligation de réagir. Leye a terminé son intervention avec un message clair. "Plus qu'à gagner à Saint-Trond la semaine prochaine."

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