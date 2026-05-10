Siebe Van Der Heyden admet : "J'ai provoqué le carton rouge de Cvetkovic"

La Gantoise et Anderlecht se sont quittés dos à dos dimanche au terme d'une rencontre intense (1-1). Le tournant du match est bien sûr le carton rouge de Mihajlo Cvetkovic, consécutif à une échauffourée avec Siebe Van Der Heyden.

Le défenseur gantois a reconnu après coup, avec une franchise étonnante, qu’il avait délibérément tenté d’entrer dans la tête de son adversaire. Siebe Van Der Heyden a joué un rôle important dans le tournant du match. Peu avant la pause, Cvetkovic a réagi à un duel avec le défenseur, suite à quoi l'arbitre a immédiatement brandi un carton rouge logique.

Van Der Heyden a tenté de jouer avec les nerfs de Cvetkovic

Selon Van Der Heyden, cette exclusion était justifiée. “Je le provoque peut-être un peu. La manière dont il réagit n’est pas défendable pour moi”, a-t-il expliqué ensuite. “Alors je tombe, et je pense que c’est un carton rouge mérité.”

Le défenseur a également admis qu’il avait tenté de jouer mentalement avec l’avant-centre. "Parfois, tu essaies de rentrer dans la tête de quelqu’un. Ça arrive très souvent dans le football", a-t-il confié sans détour. “Je suis défenseur et j’essaie de le faire aussi. Et on peut dire que c'est réussi".

Selon Van Der Heyden, ce genre de guerre psychologique fait partie du football de haut niveau. "Le mental joue aussi un rôle au football. Tu essaies d’être solide et d’aider ton équipe quand c’est possible. Oui, mes coéquipiers me disent parfois que je suis agaçant à l'entraînement (rires). Mais ça fait partie du football".

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Gand n’a toutefois pas su exploiter sa supériorité numérique. Anderlecht a tenu toute la seconde période à dix et a arraché un point. "Pour moi, cela ressemble à une défaite. Nous voulions absolument gagner et prendre cette quatrième place. Lorsqu’ils se sont retrouvés à dix, on avait le sentiment qu’on pouvait prendre le dessus", regrette Van der Heyden.