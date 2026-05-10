Surprise sur le banc d'Anderlecht : Antoine Sibierski aux côtés du staff !

Ceux qui jetteront un oeil sur le banc d'Anderlecht dimanche, lors du déplacement à La Gantoise, seront surpris d'y voir un visage familier : Antoine Sibierski prend place aux côtés du staff. Une drôle de décision.

Il est en effet plutôt inhabituel qu'un directeur sportif suive les matches depuis le banc. Pour Sibierski, pourtant, ce n'est pas une nouveauté. Le Français a fait exactement la même chose lors de son passage à Troyes et veut appliquer cette méthode à Bruxelles aussi. Pour lui, le banc est l'endroit idéal pour observer une équipe de près, sans pour autant s'immiscer dans le coaching.

Sibierski ne se mêlera pas du coaching de Taravel

Du côté d'Anderlecht, on souligne que Sibierski ne se mêlera pas des décisions sportives de Taravel pendant la rencontre. Le coach reste entièrement responsable de la tactique, des remplacements et du plan de match. Sibierski veut surtout apprendre à connaître la dynamique du groupe, observer les réactions des joueurs et mieux cerner ce qui se passe pendant un match.

Cela s'inscrit pleinement dans le style que le nouveau patron sportif tente d'imprimer depuis sa présentation. Sibierski a déjà fait savoir en interne ces derniers jours qu'il entend placer la discipline, l'éthique de travail et l'esprit de groupe au centre du club. Il veut être proche du vestiaire tout en installant une hiérarchie claire. Le Français croit fortement à la présence sur le terrain et au contact direct avec le staff et les joueurs.

Sibierski l'a déjà fait à Troyes

Fait notable : Sibierski ne prendra place sur le banc que lors des matches à l'extérieur. Lors des rencontres à domicile au Lotto Park, il prendra place en tribune.

Entre-temps, des jours cruciaux s'annoncent pour Anderlecht. Les Bruxellois veulent sécuriser dimanche à Gand leur quatrième place en vue d'un ticket européen, tandis que jeudi les attend la finale de la Coupe face à l'Union Saint-Gilloise. Pour Sibierski, c'est un défi de réussir à endosser son nouveau rôle sans gêner la dynamique mise en place.



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Sa présence sur le banc est déjà un premier signe que le Français opte clairement pour un rôle actif, au plus près du terrain, des joueurs et de la réalité du football belge.