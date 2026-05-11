"On savait qu'on allait souffrir" : pas de but pour Aurélien Scheidler avec Charleroi, mais de la satisfaction

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"On savait qu'on allait souffrir" : pas de but pour Aurélien Scheidler avec Charleroi, mais de la satisfaction
Photo: © photonews

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Aurélien Scheidler a pris la parole au micro de DAZN après le succès du Sporting de Charleroi contre l'Antwerp. Le buteur français savoure cette victoire des Zèbres.

Le Sporting de Charleroi s'est imposé sur le plus petit des scores (0-1) contre l'Antwerp au Bosuilstadion. Cette victoire est la troisième de suite des Carolos après celles contre le KRC Genk (2-0) le samedi précédent et celle face à Louvain (0-2) le 25 avril dernier. Yacine Titraoui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 41e minute de jeu sur une passe décisive de Kevin Van Den Kerkhof.

Aurélien Scheidler était titulaire au poste d'avant-centre du côté des Zèbres. Il n'a pas marqué, mais se montre évidemment satisfait du résultat final : "On savait qu’en venant ici, c’est toujours compliqué. Avec ce public, ce stade. Et l’intensité qu’ils mettent. On savait qu’on allait souffrir mais comme vous le dites, l’important c’est les trois points. On va prendre le temps de bien se reposer et de continuer."

Geoffry Hairemans a manqué un penalty

Geoffry Hairemans a bien failli égaliser, mais l'Anversois a manqué son penalty. De quoi soulager les Carolos : "Quand on a vu qu’il avait raté, c’était magnifique. Maintenant, on va prendre le temps de bien récupérer. On a deux matchs à la maison très importants."

Le Sporting de Charleroi affrontera Westerlo samedi au Mambourg avant de recevoir Louvain le mardi suivant et de terminer les play-offs 2 par un choc wallon à Sclessin face au Standard le samedi 23 mai.

Lire aussi… Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"
Charleroi peut regarder ce qu'il se passe ailleurs, mais le plus important est de performer sur le terrain et d'ensuite espérer être à la meilleure position possible : "C’est vrai qu’on commence à regarder ce qu’il se passe là-haut. On ne va compter que sur nous." Les Carolos sont actuellement troisièmes des Europe Play-offs à égalité de points avec Westerlo. Le Standard et le KRC Genk figurent devant au classement avec trois points de plus.

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