Edito "Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark
Photo: Andrea Kestali (Lavista)

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À notre grand dam, il était impossible pour un média belge de réaliser la moindre interview après la rencontre amicale entre la RD Congo et le Danemark, ce mercredi soir à Sclessin. Il y avait pourtant de quoi faire au vu du nombre de joueurs passés par la Pro League présents sur la pelouse.

C'est avec l'espoir d'assister aux prestations de plusieurs (anciens) joueurs de notre championnat que nous nous sommes rendus à la rencontre opposant la République démocratique du Congo au Danemark, ce mercredi soir à Sclessin.

Malheureusement, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, avait décidé de quelque peu nous décevoir au coup d'envoi, ne titularisant ni Matthieu Epolo, ni Joris Kayembe, ni Noah Sadiki, ni Théo Bongonda. Heureusement, on retrouvait tout de même Chancel Mbemba, Edo Kayembe et Ngal'Ayel Mukau sur la pelouse, ainsi que Joakim Maehle (ex-Genk) dans le camp d'en face.

Il a fallu attendre la 55e minute pour enfin voir Noah Sadiki et Joris Kayembe, très bien monté sur son côté gauche, en action, tandis que Maehle a été le seul joueur averti, en fin de première période. Pas de temps de jeu, donc, pour le régional de l'étape Matthieu Epolo, l'inamovible Lionel Mpasi, remplaçant au Havre, continuant de monopoliser la place de titulaire dans les cages... sans vraiment rassurer.

Pas d'interview pour les médias belges après RDC - Danemark

Sans but, la soirée s'annonçait en demi-teinte sur le plan sportif, malgré la belle ambiance mise par les supporters congolais dans les tribunes. Elle s'est confirmée, pour nous, sur le plan professionnel.

Lire aussi… RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès

"Only Denmark", nous a répondu l'attaché de presse danois lorsque nous avons tenté de nous approcher de Christian Eriksen, qui avait pourtant l'air plutôt disposé à nous répondre, de Filip Jørgensen et de Brian Riemer. Il nous faut donc nous rendre sur le site Internet de la chaîne danoise "TV2" pour découvrir le seul petit aperçu qui n'est pas géo-bloqué.

"Je pense que la performance a été riche en enseignements. C'était un bon match test. Il y a des points positifs à retenir, et d'autres à améliorer. Je pense notamment aux prestations de certains joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience internationale", a déclaré l'ancien entraîneur d'Anderlecht, qui a mis en avant les prestations d'Adam Daghim, Oliver Provstgaard et Mathias Jensen.

Les Danois ne pouvaient pas, les Léopards ne voulaient pas

Dans la zone mixte bondée du stade de Sclessin, en grande majorité occupée par des journalistes congolais, à l'exception de quelques Belges et de quelques Danois, nous avons donc attendu les Léopards. Quinze minutes. Trente. Une heure. Nous avions arrêté de compter lorsque l'un des journalistes suiveurs de la RDC a reçu le message fatidique : ils ne viendront pas.

Les Léopards avaient utilisé l'autre sortie et étaient déjà dans leur bus à ce moment-là. "Ils ne veulent pas parler maintenant, mais à la fin de la préparation", nous a-t-on dit. Dommage pour nous qui souhaitions revoir quelques visages et faire notre travail.

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