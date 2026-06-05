Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

Le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique va rapporter de l'argent aux clubs belges. Avec cinq joueurs sélectionnés, le Club de Bruges est celui qui pourrait toucher la plus grosse prime versée par la FIFA cet été.

La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique ne fera pas que le bonheur des sélections nationales. Pour plusieurs clubs belges, le tournoi représente une belle opportunité financière. Le Club de Bruges a une bonne raison de suivre le Mondial avec attention.

Cinq joueurs de Bruges au Mondial

Hans Vanaken, Brandon Mechele et Joaquín Seys représenteront la Belgique. Joël Ordoñez disputera le tournoi avec l'Équateur et Gustaf Nilsson avec la Suède. Le champion de Belgique comptera donc cinq joueurs présents en Amérique du Nord cet été. Aucun autre club de Jupiler Pro League ne fait mieux. Une visibilité importante pour le club brugeois, mais surtout une source de revenus supplémentaire.

Le Club de Bruges pourrait toucher des millions d'euros

La FIFA a décidé d'augmenter fortement les compensations versées aux clubs qui libèrent leurs joueurs pour la Coupe du monde. Chaque international sélectionné rapporte une indemnité journalière (10 000 euros) durant toute sa participation au tournoi. Avec cinq représentants, Bruges pourrait dépasser le million d'euros de recettes. Un montant qui continuera de grimper si ses joueurs restent longtemps en lice.

La Ligue des champions en plus pour Bruges

Cette rentrée d'argent s'ajoute à la situation financière confortable du Club de Bruges. Qualifié directement pour la phase de ligue de la Ligue des champions, le Club de Bruges devrait percevoir environ 40 millions d'euros grâce à sa participation à la plus prestigieuse compétition européenne. Leader du football belge sur le plan économique depuis plusieurs saisons, le club continue d'accumuler les sources de revenus et de creuser l'écart avec la concurrence.

Les autres clubs belge concernés par la prime

Bruges n'est pas le seul club belge à avoir des représentants au Mondial. Genk comptera quatre représentants avec Zakaria El Ouahdi (Maroc), Joris Kayembe (République démocratique du Congo), Yaimar Medina (Équateur) et Junya Ito (Japon). L'Union Saint-Gilloise sera représentée par Promise David (Canada), Besfort Zeneli (Suède) et Kevin Rodriguez (Équateur). Du côté de Charleroi, Mohamed Koné, Parfait Guiagon (Côte d'Ivoire) et Yacine Titraoui (Algérie) auront l'occasion de se montrer sur la scène mondiale.



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Anderlecht aura aussi plusieurs internationaux concernés. Nathan Saliba défendra les couleurs du Canada et Cesar Huerta celles du Mexique. Le cas de Keisuke Goto est particulier puisque l'attaquant japonais est prêté au STVV jusqu'au 30 juin. Enfin, Dender pourra se vanter d'avoir deux joueurs au Mondial malgré sa relégation. Alireza Jahanbakhsh a été retenu par l'Iran et Luc De Fougerolles par le Canada.

Au-delà des gains financiers versés par la FIFA, cette Coupe du monde va offrir une vitrine exceptionnelle à toute la Pro League. Une excellente occasion pour l'Union ou Charleroi de mettre ses pépites en avant et de gonfler leur valeur pendant l'été. À votre avis, quel autre club, en dehors de Bruges, va toucher beaucoup d'argent ?