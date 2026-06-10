Quel avenir après Saint-Trond ? Wouter Vrancken dit non à deux offres lucratives

Sans club depuis son départ de Saint-Trond, Wouter Vrancken a l’embarras du choix, mais ne s’est pas encore décidé. Ludogorets s’est montré très concret, mais l’entraîneur de 47 ans privilégie le projet sportif et ne veut pas du championnat bulgare.

Malgré une superbe troisième place et une qualification pour l’Europa League, Wouter Vrancken a annoncé son départ de Saint-Trond à la fin de la saison. L’entraîneur de 47 ans demeure sans club, mais ne manque pas de sollicitations, plusieurs équipes étrangères ayant fait part de leur intérêt ces dernières semaines.

Selon Het Laatste Nieuws, c’est le club bulgare de Ludogorets qui s’est montré le plus insistant. Le champion national dispose de moyens financiers importants et dispute régulièrement les compétitions européennes. Vrancken ne considérerait toutefois pas un départ pour la Bulgarie comme le bon choix pour la suite de sa carrière.

De l’intérêt serait également venu d’Arabie saoudite. Une piste moins concrète que celle de Ludogorets, à laquelle Wouter Vrancken aurait de toute manière décidé de ne pas donner suite non plus, toujours selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. L’ancien entraîneur de Malines, Genk, La Gantoise et Saint-Trond privilégie le défi sportif à ses intérêts financiers.

Wouter Vrancken a refusé la Bulgarie et l’Arabie saoudite, rien de concret avec Feyenoord

Ces derniers jours, son nom a circulé aux côtés de celui de Sébastien Pocognoli du côté de Feyenoord Rotterdam, où Dévy Rigaux, l’ancien directeur sportif du Club de Bruges, vient de limoger Robin van Persie après une deuxième place en Eredivisie, à dix-neuf points du PSV Eindhoven, ce qui a provoqué un tollé. Il n’y aurait cependant jamais eu de discussions concrètes, juste des approches informelles.



Wouter Vrancken a donc l’embarras du choix, mais n’a pas encore choisi le nom de son futur club et ne veut pas se presser, laissant aussi des projets se présenter à lui. Pendant ce temps, Saint-Trond a communiqué ce mercredi le nom de son successeur : Frédéric De Meyer, l’ancien assistant de Wouter Vrancken, qui se retrouve donc promu au poste de T1.