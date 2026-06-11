"J'ai ressenti un très bon état d'esprit" : un ancien Diable Rouge est séduit par le groupe de Rudi Garcia

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"J'ai ressenti un très bon état d'esprit" : un ancien Diable Rouge est séduit par le groupe de Rudi Garcia
Photo: © photonews
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Michel Preud'homme est confiant avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'ancien gardien des Diables Rouges a apprécié l'attitude affichée par les joueurs de Rudi Garcia lors des derniers matchs de préparation.

Michel Preud'homme a aimé ce qu'il a vu lors des deux derniers matchs des Diables Rouges. L'ancien gardien de la Belgique, qui avait disputé la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, estime que l'équipe affiche un état d'esprit différent de celui observé ces dernières années.

"Un très bon état d'esprit"

"J'ai évidemment regardé les deux derniers matchs amicaux. Il faut rester calme et ne pas tirer de plans sur la comète. Mais j'ai ressenti un très bon état d'esprit", a-t-il confié au journal Le Soir. L'ancien Diable Rouge ne s'est pas arrêté aux résultats obtenus contre la Croatie et la Tunisie. C'est l'attitude des joueurs qui a retenu son attention.

Un collectif soudé et qui fait des efforts

"J'ai vu chaque joueur qui faisait son travail en perte de balle. Je n'en ai vu aucun marcher ou baisser les bras en perte de balle. J'ai vu tout le monde se motiver pour récupérer le ballon le plus vite possible." Pour Preud'homme, cet engagement collectif est un signal positif à l'approche de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'ancien gardien a remarqué l'ambiance qui régnait sur le terrain. "J'ai vu aussi quand un joueur marquait un but ou faisait une bonne action qu'il y avait des sourires et du plaisir sur le visage de ses équipiers. Tout le monde se tapait dans la main." Des détails qui, selon lui, en disent beaucoup sur la santé d'un groupe.

Un gros travail du staff de Rudi Garcia

Preud'homme pense que ce changement ne doit rien au hasard. "J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un gros travail effectué en amont au niveau de l'état d'esprit, avec sans doute beaucoup de contacts individuels pour motiver tout le monde à travailler pour le groupe." Une évolution qu'il apprécie particulièrement. "Et ça, cela me plaît car cela n'a pas toujours été le cas ces derniers temps."

Dans quatre jours le premier match de la Belgique

Les Diables Rouges auront bientôt l'occasion de confirmer ces bonnes impressions. La Belgique débutera sa Coupe du monde dans quatre jours contre l'Égypte. L'Iran sera au programme le 21 juin, avant un dernier match de groupe face à la Nouvelle-Zélande le 27 juin. Une rencontre qui se disputera à 5 heures du matin, heure belge.

Le parcours des Diables Rouges en 1994

En 1994, la Belgique avait débuté son tournoi avec deux victoires contre le Maroc et les Pays-Bas. Battus par l'Arabie saoudite lors de leur dernier match de groupe, les Diables Rouges ont terminé troisièmes. Cela ne les a pas empêchés de rejoindre les huitièmes de finale. La Belgique avait été éliminée par l'Allemagne sur le score de 3-2. Malgré cette sortie prématurée, Preud'homme avait été récompensé pour ses performances en recevant le trophée de meilleur gardien du tournoi.

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