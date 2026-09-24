Le Liégeois Marsoni Sambu devient international et va défier Mo' Salah : "Un encore plus beau cadeau"

Magnifique accomplissement pour le Liégeois de naissance Marsoni Sambu. L'actuel joueur de Dender a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale d'Angola par Aliou Cissé, ancien sélectionneur du Sénégal. Son premier match ? Un déplacement dans un stade de 70.000 personnes, au Caire, pour affronter Mohamed Salah et ses partenaires. Une sacrée entrée en matière.

C'est depuis le lieu de rassemblement au Maroc que le Liégeois de naissance Marsoni Sambu décroche son téléphone pour nous répondre. L'arrière droit de 30 ans s'apprête alors à embarquer pour l'Egypte après avoir été convoqué pour la première fois par l'équipe nationale d'Angola.

"Je suis content et fier. Je sens que tout le travail que j'ai accompli ne l'a pas été en vain", sourit l'actuel joueur de Dender, passé durant sa formation en région liégeoise par le RDC Cointe, le RFC Sérésien, le RFC Liège, la KAS Eupen et le CS Visé, avant de véritablement se lancer dans le grand bain du monde professionnel en 2015 à Seraing, lui qui avait déjà disputé un match de D2 la saison précédente avec Visé.

Un rêve jamais abandonné

Une période durant laquelle Marsoni Sambu n'a jamais vraiment cessé de penser à l'équipe nationale angolaise, qui ne restait cependant, jusqu'à ce mois de septembre, qu'un doux rêve. "C'est une immense fierté de représenter son peuple. C'est un accomplissement que je visais depuis plusieurs années. J'ai toujours voulu y être, j'ai toujours travaillé pour franchir ce cap et ce jour est arrivé."

Peut-être à la période à laquelle il s'y attendait le moins, après la descente de Dender en Challenger Pro League au terme de la saison dernière. "Je me suis dit que j'avais encore moins de chances d'être sélectionné, puisque je ne l'étais pas en jouant toutes les semaines en première division."

Il fallait un bouleversement de l'histoire pour offrir à Marsoni Sambu une première sélection en équipe nationale d'Angola. Il est arrivé, avec la nomination d'Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal entre 2015 et 2024, sur le banc au mois d'avril. "C'est une chance qu'il ait regardé mes matchs depuis la saison dernière. J'ai un profil qui lui fallait."





Un premier match dans un stade de 70.000 places, face à Mohamed Salah

Après cette première convocation, Marsoni Sambu espère naturellement disputer ses premières minutes avec son équipe nationale. Cela pourrait être le cas lors du déplacement au Caire, ce vendredi soir. Le titulaire de Dender évoluerait alors dans un stade de plus de 70.000 places, pas toujours rempli mais souvent bien garni pour les matchs de l'Egypte.

"C'est un encore plus beau cadeau de bienvenue que de jouer une telle rencontre. Ce sera un défi excitant et difficile pour nous. On connaît l'ambiance en Afrique, les gens sont des fanatiques du football qui peuvent tout laisser pour aller voir un match. Ce sera une ambiance digne des très grands matchs, ça va changer des habitudes. C'est une expérience qui va me renforcer."

Une expérience lors de laquelle il pourrait se retrouver à marquer de près un certain Mohamed Salah. "C'est un duel que je voyais lorsque je regardais mes neveux jouer à la PlayStation", se souvient Marsoni Sambu, qui espère, malgré ses 30 ans, que cette première sélection ne sera que le début d'une belle aventure pour lui en équipe nationale angolaise.