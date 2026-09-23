Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

Christian Eriksen et Wolfsbourg se séparent d'un commun accord. Après son nouveau problème cardiaque, le milieu danois préfère rentrer au pays pour retrouver ses proches.

Christian Eriksen ne portera plus le maillot de Wolfsbourg. À 34 ans, le milieu danois a demandé à quitter le club allemand pour rester auprès de sa famille. Les deux parties ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat, qui se terminait en juin 2027. Le club a officialisé son départ ce mercredi 23 septembre.

Depuis le mois de juin, le football est passé au second plan pour l'ancien joueur de Manchester United. Le 7 juin, Eriksen s'est effondré sur la pelouse lors d'un match amical entre le Danemark et l'Ukraine. La rencontre a été interrompue et le joueur a été pris en charge par les médecins. Il a regagné son pays pour suivre un programme de rééducation.

Victime d'un premier malaise à l'Euro

Cet incident a rappelé les images de l'Euro 2020, disputé en 2021, lorsque le Danois avait été victime d'un arrêt cardiaque face à la Finlande. Équipé depuis d'un défibrillateur implantable, il avait réussi à reprendre sa carrière quelques mois plus tard, d'abord à Brentford, puis à Manchester United. Après son nouveau malaise, Eriksen avait expliqué que son appareil avait fonctionné comme prévu et qu'il se sentait bien.

Arrivé libre en septembre 2025, Eriksen a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues avec Wolfsburg, inscrit trois buts et délivré dix passes décisives, selon le bilan publié par le club. Il ne participera pas à leur tentative de remontée en Bundesliga.

Pas encore de retraîte



Wolfsbourg a accepté sa demande sans chercher à le retenir. Le directeur sportif Dieter Hecking a expliqué que le club souhaitait laisser Eriksen décider de son avenir. Le Danois a remercié ses anciens coéquipiers et les supporters, tout en confirmant que sa priorité était de rester près de ses proches. Son départ est acté, mais il n'a pas annoncé s'il comptait reprendre la compétition ou mettre un terme à sa carrière.