Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision
Deviens fan de Wolfsburg! 77

Christian Eriksen et Wolfsbourg se séparent d'un commun accord. Après son nouveau problème cardiaque, le milieu danois préfère rentrer au pays pour retrouver ses proches.

Christian Eriksen ne portera plus le maillot de Wolfsbourg. À 34 ans, le milieu danois a demandé à quitter le club allemand pour rester auprès de sa famille. Les deux parties ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat, qui se terminait en juin 2027. Le club a officialisé son départ ce mercredi 23 septembre.

Depuis le mois de juin, le football est passé au second plan pour l'ancien joueur de Manchester United. Le 7 juin, Eriksen s'est effondré sur la pelouse lors d'un match amical entre le Danemark et l'Ukraine. La rencontre a été interrompue et le joueur a été pris en charge par les médecins. Il a regagné son pays pour suivre un programme de rééducation.

Victime d'un premier malaise à l'Euro

Cet incident a rappelé les images de l'Euro 2020, disputé en 2021, lorsque le Danois avait été victime d'un arrêt cardiaque face à la Finlande. Équipé depuis d'un défibrillateur implantable, il avait réussi à reprendre sa carrière quelques mois plus tard, d'abord à Brentford, puis à Manchester United. Après son nouveau malaise, Eriksen avait expliqué que son appareil avait fonctionné comme prévu et qu'il se sentait bien.

Arrivé libre en septembre 2025, Eriksen a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues avec Wolfsburg, inscrit trois buts et délivré dix passes décisives, selon le bilan publié par le club. Il ne participera pas à leur tentative de remontée en Bundesliga.

Pas encore de retraîte


Wolfsbourg a accepté sa demande sans chercher à le retenir. Le directeur sportif Dieter Hecking a expliqué que le club souhaitait laisser Eriksen décider de son avenir. Le Danois a remercié ses anciens coéquipiers et les supporters, tout en confirmant que sa priorité était de rester près de ses proches. Son départ est acté, mais il n'a pas annoncé s'il comptait reprendre la compétition ou mettre un terme à sa carrière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
2. Bundesliga
2. Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Wolfsburg
Christian Eriksen

Plus de news

La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

22:32
"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

22:07
Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

21:35
Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

19:00
"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

21:00
"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

20:40
Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

20:20
Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

20:00
Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

19:30
Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

18:30
Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

18:00
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

17:30
Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

17:00
Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

16:30
L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

16:00
Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

Au revoir Heineken : voici la nouvelle bière de la Ligue des Champions

15:30
Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

Quelle Italie contre les Diables Rouges ? Comment Roberto Mancini aborde le renouveau de la Squadra

15:00
Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

Lucas Stassin déclare forfait chez les Diablotins

14:30
Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

Un arbitre de renommée internationale pour diriger Italie - Belgique en Ligue des Nations

14:00
Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

Deux fois plus de congés à Anderlecht et Charleroi qu'au Standard et à Bruges pendant la trêve

13:30
Que devient Wout Faes ?

Que devient Wout Faes ?

13:00
1
"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

"J’étais sous le choc" : Danylo Sikan se confie sur ses débuts compliqués à Anderlecht

12:30
Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

Peu utilisé lors de la dernière Coupe du monde, Diego Moreira pourrait bien désormais saisir sa chance

12:00
Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

Un rôle très important : qui sera le "Calvin Stengs" de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges ?

11:40
L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

L'ancien entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, a retrouvé un club en Bundesliga

11:20
"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

"Ça montre à quel point on était tous soudés" : Roméo Lavia n’est pas près d’oublier Anderlecht

11:00
Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

Le nouveau Remco Evenepoel ? Un ancien footballeur belge décroche une médaille aux Mondiaux de cyclisme

10:30
"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

"Il n’a rien montré qui puisse plaider en sa faveur" : débuts compliqués en Arabie saoudite pour Batshuayi

10:00
"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

"L’Italie doit un peu changer son état d’esprit" : De Bruyne analyse la situation de son prochain adversaire

09:20
Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

Les Pays-Bas adaptent leur programme après le décès de l’épouse de Ronald Koeman

09:12
Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

Ibe Hautekiet annonce une grande nouvelle

08:40
Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

Les Futures sacrifiés pour sauver le noyau A : Anderlecht paie le prix de son mercato

08:20
"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

"Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard

07:40
1
Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe grâce... à l'Union belge : voici comment elle a convaincu le club turc

07:00
Thibaut Courtois ne veut pas quitter le Real Madrid : le gardien a un plan pour son après-carrière

Thibaut Courtois ne veut pas quitter le Real Madrid : le gardien a un plan pour son après-carrière

22/09
Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

Zeno Debast en deuil : le Diable Rouge a perdu son grand-père

22/09

Plus de news

Les plus populaires

2. Bundesliga

 Journée 6
Wolfsburg Wolfsburg 5-1 Darmstadt 98 Darmstadt 98
Greuther Fürth Greuther Fürth 1-1 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg
Holstein Kiel Holstein Kiel 1-1 VFL Osnabrück VFL Osnabrück
Karlsruher SC Karlsruher SC 0-1 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg
Kaiserslautern Kaiserslautern 1-0 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1-2 Hertha Berlin Hertha Berlin
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hannover 96 Hannover 96 2-1 Bochum Bochum
Energie Cottbus Energie Cottbus 1-1 FC St. Pauli FC St. Pauli

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve den strep den strep a propos de Il était en sursis depuis plusieurs semaines : un licenciement attendu à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "C'est vraiment dommage" : à Charleroi, le choc wallon est déjà dans toutes les têtes Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved