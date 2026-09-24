Les Diablotins ont un message fort à envoyer ce jeudi soir

Gagner ne sera pas la seule chose à faire pour les Diablotins de Gill Swerts, ce jeudi soir contre la Biélorussie au Kuipje de Westerlo. Après un début de campagne de qualification en demi-teinte, les Espoirs de la Belgique doivent montrer qu'ils peuvent représenter la force offensive attendue à la lecture de la sélection. La Biélorussie ne doit plus être en mesure de piéger les U21 de la Belgique, comme ce fut le cas au match aller.

Ce but de Timofey Simanenka, en début de soirée le 4 septembre dernier, aura-t-il raison de la qualification directe des Diablotins de Gill Swerts pour le prochain Championnat d'Europe ?

Il ne le peut pas, compte tenu de la qualité à disposition dans le groupe des Diablotins. Après ce partage concédé en Biélorussie à la 90+1e minute lors de leur premier match de qualification, les Diablotins ne peuvent pas se rater, ce jeudi soir au Kuipje de Westerlo.

Malgré le forfait de dernière minute de Lucas Stassin, blessé, les U21 de la Belgique disposent de bien assez d'armes pour venir à bout de cette teigneuse équipe biélorusse, qui n'a jamais perdu par plus de deux buts d'écart dans ces qualifications, mais qui occupe la dernière place du groupe avec quatre points et qui est donc d'ores et déjà éliminée, puisqu'il ne lui reste que deux rencontres à disputer.

Les Diablotins doivent rassurer, et assurer le spectacle contre la Biélorussie

C'est donc, sur le papier, une équipe inférieure à celle de Gill Swerts et son staff qui viendra défier les Espoirs belges. Nos compatriotes n'auront d'autre choix que de s'imposer avant deux dernières rencontres décisives, dont un déplacement au Danemark lors duquel pourrait bien se jouer la qualification et la première place du groupe, au dernier match.

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Si elle a marqué sept buts lors de son déplacement au Pays de Galles, la Belgique n'a jamais vraiment impressionné depuis le début des qualifications, elle qui compte déjà une défaite, un partage et une victoire par un petit but d'écart décrochée de justesse, à la 88e minute, grâce à Arthur Vermeeren contre l'Autriche en mars. Cette fois, les Diablotins doivent rassurer et assurer le spectacle, pour notamment montrer qu'ils peuvent devenir l'arme offensive que ce noyau laisse espérer.