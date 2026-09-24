Vincent Kompany de retour au BX Brussels : "12 millions investis, sans perspective de retour financier"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Vincent Kompany de retour au BX Brussels : "12 millions investis, sans perspective de retour financier"
Photo: © photonews
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Malgré sa carrière d'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany reste très impliqué à Bruxelles, y compris en dehors du football professionnel. Avec BX Brussels, le projet social qu'il a lancé en 2013, Vince The Prince souhaite offrir aux jeunes de la capitale des opportunités grâce au sport, les accompagner et leur permettre de grandir dans un environnement positif.

Selon Vincent Kompany, ce projet est désormais devenu bien plus qu’un simple club de football. Il considère le BX Brussels comme un maillon essentiel du réseau social de la capitale.

"Nous investissons dans le développement des jeunes. Je suis heureux de voir que le projet est sain et continue de grandir", explique-t-il dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, lui qui est de retour à Bruxelles pendant quelques jours grâce à la trêve internationale.

Le sport comme filet de sécurité sociale

Kompany estime que le rôle sociétal du sport dans les grandes villes belges est encore largement sous-estimé. Tous les jeunes ne retrouvent pas forcément un environnement stable après l’école. C’est précisément pour cette raison que BX Brussels veut être un lieu où ils peuvent rencontrer des personnes positives et s’épanouir.

"Les jeunes doivent comprendre qu’ils ne sont pas seuls", explique-t-il. "C’est, pour moi, le rôle d’un club de sport au sein de la communauté." Selon Kompany, le club peut compter sur de nombreux entraîneurs engagés et tente ainsi d’avoir un impact qui dépasse le simple cadre du terrain. Le fait que des talents émergent désormais constitue, à ses yeux, un joli bonus.

L’ailier d’Anderlecht Joshua Nga Kana en est un exemple. Il a autrefois joué sur les terrains de BX Brussels. "Je considère Bruxelles comme un capital humain inégalé en Belgique", affirme Kompany. "Nga Kana ne sera pas le dernier à percer."

Lire aussi… Le Real Madrid menace les plans de Kompany : le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses grands talents

Douze millions d’euros investis

Les chiffres montrent l’ampleur prise par le projet. Kompany affirme que 12 millions d’euros ont déjà été investis dans BX Brussels, sans perspective de retour financier. Nonante pour cent du budget est consacré au volet social.

Le club compte désormais 1 200 membres, tandis que 1 000 autres personnes figurent encore sur une liste d’attente. La promotion sportive n’est donc absolument pas une priorité pour Kompany. "Monter en première ou en deuxième division est un sujet ridicule pour nous. Nous voulons simplement avoir un impact." Pour Kompany, l’essentiel reste là : pas de jouer au plus haut niveau possible, mais de toucher le plus grand nombre de jeunes.

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