Jour de tirage au sort pour Anderlecht : voici les cinq adversaires potentiels des Mauves en Europa League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Jour de tirage au sort pour Anderlecht : voici les cinq adversaires potentiels des Mauves en Europa League

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Le début de la prochaine saison se rapproche déjà pour le Sporting d’Anderlecht, qui connaîtra son adversaire au deuxième tour préliminaire de l’Europa League ce mercredi. Voici les adversaires potentiels des Mauves... et de Gand, en Conference League.

Ce mercredi 17 juin dans l'après-midi, le Sporting d’Anderlecht sera fixé quant au nom de l’adversaire qu’il affrontera au deuxième tour préliminaire de l’Europa League, les 23 et 30 juillet prochains. Les Mauves veulent impérativement éviter le scénario catastrophe de l’année dernière, qui les avait vus éliminés par le BK Häcken en Europa League, puis par l’AEK Athènes en Conference League dans la foulée.

Quatrième du dernier championnat de Belgique, le club bruxellois n’a pas été particulièrement verni lors du tirage au sort préliminaire effectué ce matin à Nyon (Suisse). Il reste cinq adversaires potentiels au Sporting : Beşiktaş (Turquie), Twente (Pays-Bas), Tromsø (Norvège), Hammarby (Suède) et le vainqueur de CSKA Sofia (Bulgarie) - Derry City (Irlande).

Pas verni, puisque les Mauves ne peuvent désormais plus affronter les adversaires qui semblaient les plus abordables (quoique…), dont le vainqueur de Sheriff Tiraspol (Moldavie) - Aluminij (Slovénie) ou encore Saint-Gall (Suisse). Il faudra se donner rendez-vous dans quelques heures pour connaître l’adversaire des Mauves.

Trois tours, mais des adversaires abordables pour Anderlecht et La Gantoise

De son côté, en Conference League, La Gantoise a aussi cinq adversaires potentiels à sa disposition : on parle ici de Panevezys (Lituanie), Cherkasy (Ukraine), le Zimbru Chișinău (Moldavie), le FK Auda (Lettonie) et le vainqueur du duel entre le Hajduk Split (Croatie) et Žilina (Slovaquie).

Que ce soit Anderlecht en Europa League ou La Gantoise en Conference League, nos clubs devront passer jusqu’à trois tours pour rejoindre la phase de ligue. Un parcours qui ne sera pas évident, mais nos représentants devraient tout de même, à chaque fois, se retrouver en position de force et donc faire office de favoris pour une qualification au tour suivant.

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