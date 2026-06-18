OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff
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Le RFC Liège a annoncé la prolongation du contrat de l'entraîneur/directeur sportif Gaëtan Englebert jusqu'en juin 2029. Les membres du staff, Éric Deflandre et Pierre Drouguet, ont également prolongé.

Entraîneur du RFC Liège depuis mars 2022, Gaëtan Englebert arrivait en fin de contrat à l'été 2027, tout comme son staff. Satisfaite du travail fourni, la direction sang et marine a décidé de prolonger leur contrat.

"On est contents de continuer l'aventure avec le club", a déclaré l'entraîneur. "On avait encore une saison de contrat et la volonté des deux parties était de continuer. Quand on peut tomber d'accord et que ça arrange tout le monde, c'est que le travail fourni jusque-là est satisfaisant pour le club. C'est une chose positive et logique. Donc voilà, très satisfait de continuer avec le staff et avec le club dans lequel on est depuis quelques années maintenant."

La saison dernière, le RFC Liège, entraîné par Gaëtan Englebert, a terminé quatrième de Challenger Pro League. En 32 matchs dans la compétition, les Sang et Marine se sont imposés à 16 reprises, ont perdu 11 fois et ont réalisé cinq nuls.

La satisfaction du staff

L'entraîneur adjoint Éric Deflandre s'est également montré ravi : "Assez content, évidemment, et assez fier aussi de pouvoir renouveler un contrat ici avec le FC Liège. Ça fait maintenant quatre ans qu'on est là, avec Gaëtan, avec le staff, avec Pierre et d'autres personnes, à essayer de continuer à faire grandir le club. Et là, de nouveau, on repart pour trois ans. Donc super content de pouvoir continuer l'aventure."

Pierre Drouguet, le coach des gardiens, a aussi pris la parole : "Très heureux de resigner encore pour une durée de trois ans. Tout le staff prolonge pour trois ans. On continue le travail qu'on a déjà commencé. Ça fait maintenant cinq ans avec Gaëtan, Éric et moi. En tant que Liégeois, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir prolonger mon mandat ici."

"La prolongation du staff s’inscrit dans cette même logique de stabilité et de continuité

"Notre volonté est de nous inscrire dans une vision à long terme. Nous avons déjà renforcé les bases du projet, notamment avec les investissements réalisés au niveau des infrastructures en vue de la saison 2026/2027", a souligné le CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira. "La prolongation du staff s’inscrit dans cette même logique de stabilité et de continuité. Nous pouvons compter sur un encadrement qui allie expérience, compétence et attachement au RFC Liège. Je suis très heureux que Gaëtan, Éric et Pierre poursuivent l’aventure avec nous pour les trois prochaines saisons."

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