Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions
Photo: © photonews
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L'information est officielle et surprenante. L'Union Saint-Gilloise jouera sa rencontre de troisième tour préliminaire de Ligue des Champions... à Ostende, dans l'antre du KV Diksmuide Oostende !

Vice-championne de Belgique et gagnante de la Coupe, l'Union Saint-Gilloise débutera sa prochaine aventure européenne au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, avec l'espoir de rejoindre la phase de ligue.

Des rencontres qui se disputeront les 4 ou 5 août pour la manche aller, et le 11 août pour le match retour, mais où l'Union ne pourra toujours pas évoluer dans son stade Joseph Marien, qui n'est pas aux normes de l'UEFA.

Pour la cinquième fois consécutive, les Saint-Gillois vont donc devoir se trouver une nouvelle enceinte pour leurs rencontres de Coupe d'Europe. Le Lotto Park et le Stade Roi Baudouin ont déjà été utilisés à cet effet par le passé, et l'antre de notre équipe nationale était la destination la plus probable pour la saison 2026-2027.

L'Union débutera son aventure européenne à Ostende !

Ce ne sera cependant pas le cas, puisque l'Union Saint-Gilloise a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi qu'elle débutera son aventure européenne... au Batimont Solar Park d'Ostende, le stade du Diksmuide Oostende, résultat de la fusion entre Diksmuide et Ostende après la faillite de l'ancien club de Marc Coucke, qui a terminé la saison à la deuxième place de la D2 amateurs néerlandophone, derrière Mandel United.

"Nous pourrons y accueillir nos supporters, nos partenaires et nos joueurs dans les meilleures conditions pour ce qui, nous l’espérons, marquera le début d’une nouvelle campagne européenne couronnée de succès. Aucune décision n’a encore été prise concernant le lieu où se dérouleront les matchs à domicile plus tard dans notre campagne européenne", glisse le club dans son communiqué.

Un communiqué dans lequel le CEO Philippe Bormans s'est également exprimé. "Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le club de football KV Diksmuide Oostende et la ville d’Ostende pour leur hospitalité. Grâce à eux, nous pouvons débuter nos qualifications européennes dans un stade qui nous rappelle de bons souvenirs, dans une ville avec laquelle Bruxelles et ses habitants ont toujours entretenu des liens chaleureux."

Tout le monde se réjouit de la nouvelle

"Bien que le Batimont Solar Park soit facilement accessible en transports en commun depuis Bruxelles, nous sommes conscients qu’un match à domicile à Ostende représente un défi logistique pour nos supporters et nos partenaires. Nous sommes actuellement en pourparlers avec divers partenaires de mobilité afin de rendre le trajet vers Ostende aussi fluide que possible pour tout le monde."

"De plus, nous veillerons à ce que les prix des billets restent aussi abordables que possible. Grâce à ces initiatives, nous espérons accueillir cet été le plus grand nombre possible de supporters de l’Union sur la côte belge."

Une nouvelle également commentée par Charlotte Verkeyn, l'échevine des sports de la ville d’Ostende, qui se réjouit également de cette nouvelle. "Pour la ville d’Ostende, c’est une nouvelle fantastique que le football européen s’installe à Ostende. C’est un excellent exemple de collaboration entre les clubs de football et l’administration municipale", a-t-elle conclu.

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