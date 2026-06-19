L'Union belge prolonge son contrat avec un partenaire historique des Diables Rouges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'Union belge prolonge son contrat avec un partenaire historique des Diables Rouges
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La Fédération belge de football a annoncé ce vendredi la prolongation de sa collaboration avec l'équipementier sportif Adidas. La firme allemande et l'Union belge resteront liées jusqu'en 2034.

"Adidas continuera donc d’être l’équipementier officiel de nos différentes équipes nationales au cours des prochaines années", a écrit l'URBSFA dans un communiqué.

La marque est partenaire de l'Union belge depuis 2015, mais l'avait également déjà été par le passé. Entre 2010 et 2014, c'est Burrda Sport qui était l'équipementier, tandis qu'entre 1999 et 2010, c'était Nike. Adidas a habillé les Diables Rouges avant l'ère Nike, notamment lors de l'Euro 1980 et de la fameuse Coupe du monde 1986, où la Belgique avait terminé en quatrième position.

Lest mots de Peter Willems et Sam Handy

"Nous sommes très fiers de pouvoir poursuivre notre collaboration avec adidas", a déclaré Peter Willems, le CEO de la fédération belge. "Les partenariats à long terme constituent un élément essentiel de notre stratégie. La confiance que nous accorde une marque de référence internationale comme adidas, qui continue à s’engager durablement auprès de notre fédération, est une confirmation forte que nous avançons ensemble dans la bonne direction."

Sam Handy, Directeur général d’adidas Football, s'est également exprimé sur cette prolongation de contrat : "Alors que le monde célèbre le meilleur du football, nous sommes très fiers de prolonger notre partenariat avec l’Union royale belge des sociétés de football-association."

"Nous étions présents lors des plus grands succès de la Belgique, nous avons créé ensemble des maillots emblématiques et, surtout, nous avons une grande confiance dans les futures générations de Diables Rouges et de Red Flames, ainsi que dans le développement du football en Belgique", a-t-il conclu.

Adidas habillera donc les Diables Rouges, en cas de qualification, au moins lors des deux prochaines Coupes du monde (2030 et 2034) et des deux prochains Euros (2028 et 2032). La fédération belge mise sur la continuité avec un partenaire historique des Diables Rouges.

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