La reprise n'attend pas : un club de Pro League en plante six en amical

Courtrai a disputé hier son deuxième amical de présaison contre le White Star Lauwe. Avec une deuxième victoire logique à la clé.

C'est devenu une tradition : connus quelques semaines avant la fin de la saison, les promus en D1A mettent un point d'honneur à reprendre le collier assez tôt, pour être prêts dès le début du nouvel exercice et ainsi profiter des hésitations des équipes encore en plein chantier.

Alors que les Diables Rouges n'ont pas encore disputé leur deuxième match en Coupe du Monde, Courtrai avait déjà son second amical de préparation au programme. Après la victoire 1-4 sur le terrain du KFC Marke, les Kerels s'alignaient cette fois contre le White Star Lauwe, pensionnaire de D3 Amateurs.

Klaar voor onze tweede oefenmatch. 🤝 pic.twitter.com/7aPm5L8Pdj — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 20, 2026

Courtrai fourbit ses armes

Sous les yeux d'Hein Vanhaezebrouck (ancien joueur et entraîneur du White Star, où Courtrai était venu le chercher en 2006), les locaux ont proposé une belle résistance. Sous une chaleur de plomb, le marquoir n'indiquait que 0-1 à la pause.



Avec deux équipes hybrides, composées de jeunes joueurs et d'éléments plus expérimentés, le KV a tout de fois retrouvé des jambes un peu plus légères pour en planter cinq en deuxième mi-temps et ainsi s'imposer 0-6. Les buteurs du jour : Jellert Van Landschoot (auteur d'un triplé), Nadir El Majdoub, Bryan Adinany et Anthony Philips. Prochain match : samedi prochain contre Dixmuide - Ostende.