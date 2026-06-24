Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Wouter Vrancken opte pour une aventure en Écosse. Notre compatriote s’engage avec le Heart of Midlothian, presque champion historique la saison dernière. L’ancien coach de Saint-Trond a repoussé les avances de plusieurs autres clubs intéressants.

Le Heart of Midlothian doit encore présenter officiellement Wouter Vrancken à la presse et au public, mais ce n’est plus qu’une question de temps. Le club traditionnel écossais a trouvé un accord verbal avec notre compatriote, et il ne reste plus que quelques détails administratifs à régler.

Après la fin de la saison dernière, Vrancken avait déjà indiqué qu’il ne prolongerait pas son contrat arrivant à échéance. Saint-Trond a bien tenté de le convaincre, mais le Limbourgeois a préféré se lancer dans une (première) aventure à l’étranger.

Anderlecht n'a jamais vraiment eu sa chance

C’est aussi la raison pour laquelle le Sporting d'Anderlecht n’a jamais vraiment eu concrètement la chance d’attirer Wouter Vrancken. Le recordman de titres a bien discuté avec l’entraîneur, mais pour Vrancken, il s’agissait surtout d’un échange par politesse.

Le Limbourgeois figurait sur la shortlist de Feyenoord pour succéder à Robin van Persie, mais aucune offre concrète n’est jamais arrivée. Dévy Rigaux a finalement opté pour Giovanni van Bronckhorst pour reprendre les rênes au Kuip.

Et pourtant, les clubs intéressés se bousculaient pour Vrancken. Ludogorets a formulé une offre très lucrative, mais Vrancken n’a pas considéré le championnat bulgare comme un vrai pas en avant par rapport à notre Jupiler Pro League. Het Laatste Nieuws affirme que Burnley, relégué en Championship, et le FC Lorient, dixième de Ligue 1, ont eux aussi dégainé une proposition. Mais à ce moment-là, Vrancken avait déjà donné sa parole en Écosse.



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Les Hearts sont passés tout près d’un conte de fées historique

Avec les Hearts, Vrancken devra désormais confirmer. The Gorgie Boys ont surpris tout le monde la saison dernière et semblaient filer vers un titre historique en Écosse. Finalement, c’est le Celtic qui, lors de la dernière journée de Scottish Premier League, les a privés d’un sacre arraché de haute lutte.

Autre info intéressante : le Heart of Midlothian est également (en partie) le club de Tony Bloom. Et on sait tous ce qu’est devenue l’Union Saint-Gilloise depuis le passage de l’homme d’affaires britannique. De quoi, sans doute, conforter encore davantage Vrancken dans son choix pour le club écossais.

Déjà au charbon au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions

À Édimbourg, Vrancken succède à Derek McInnes. L’ancien entraîneur des Hearts a capitalisé sur le succès de la saison dernière et a rejoint les Glasgow Rangers. Dès le mois prochain, les Hearts devront déjà entrer en action au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions contre Sturm Graz.

Un tirage au sort peu évident pour les Hearts, qui pourraient néanmoins être reversés en Europa League, puis en Conference League en cas d'élimination. Et au vu du niveau habituel des équipes écossaises, à l'exception évidemment du Celtic et des Rangers, il s'agirait là déjà d'une très belle performance.