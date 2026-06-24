Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Wouter Vrancken opte pour une aventure en Écosse. Notre compatriote s’engage avec le Heart of Midlothian, presque champion historique la saison dernière. L’ancien coach de Saint-Trond a repoussé les avances de plusieurs autres clubs intéressants.

Le Heart of Midlothian doit encore présenter officiellement Wouter Vrancken à la presse et au public, mais ce n’est plus qu’une question de temps. Le club traditionnel écossais a trouvé un accord verbal avec notre compatriote, et il ne reste plus que quelques détails administratifs à régler.

Après la fin de la saison dernière, Vrancken avait déjà indiqué qu’il ne prolongerait pas son contrat arrivant à échéance. Saint-Trond a bien tenté de le convaincre, mais le Limbourgeois a préféré se lancer dans une (première) aventure à l’étranger.

Anderlecht n'a jamais vraiment eu sa chance

C’est aussi la raison pour laquelle le Sporting d'Anderlecht n’a jamais vraiment eu concrètement la chance d’attirer Wouter Vrancken. Le recordman de titres a bien discuté avec l’entraîneur, mais pour Vrancken, il s’agissait surtout d’un échange par politesse.

Le Limbourgeois figurait sur la shortlist de Feyenoord pour succéder à Robin van Persie, mais aucune offre concrète n’est jamais arrivée. Dévy Rigaux a finalement opté pour Giovanni van Bronckhorst pour reprendre les rênes au Kuip.

Et pourtant, les clubs intéressés se bousculaient pour Vrancken. Ludogorets a formulé une offre très lucrative, mais Vrancken n’a pas considéré le championnat bulgare comme un vrai pas en avant par rapport à notre Jupiler Pro League. Het Laatste Nieuws affirme que Burnley, relégué en Championship, et le FC Lorient, dixième de Ligue 1, ont eux aussi dégainé une proposition. Mais à ce moment-là, Vrancken avait déjà donné sa parole en Écosse.

Lire aussi… Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Les Hearts sont passés tout près d’un conte de fées historique

Avec les Hearts, Vrancken devra désormais confirmer. The Gorgie Boys ont surpris tout le monde la saison dernière et semblaient filer vers un titre historique en Écosse. Finalement, c’est le Celtic qui, lors de la dernière journée de Scottish Premier League, les a privés d’un sacre arraché de haute lutte.

Autre info intéressante : le Heart of Midlothian est également (en partie) le club de Tony Bloom. Et on sait tous ce qu’est devenue l’Union Saint-Gilloise depuis le passage de l’homme d’affaires britannique. De quoi, sans doute, conforter encore davantage Vrancken dans son choix pour le club écossais.

Déjà au charbon au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions

À Édimbourg, Vrancken succède à Derek McInnes. L’ancien entraîneur des Hearts a capitalisé sur le succès de la saison dernière et a rejoint les Glasgow Rangers. Dès le mois prochain, les Hearts devront déjà entrer en action au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions contre Sturm Graz.

Un tirage au sort peu évident pour les Hearts, qui pourraient néanmoins être reversés en Europa League, puis en Conference League en cas d'élimination. Et au vu du niveau habituel des équipes écossaises, à l'exception évidemment du Celtic et des Rangers, il s'agirait là déjà d'une très belle performance.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Wouter Vrancken

Plus de news

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Mcdonnell - Vrancken

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Mcdonnell - Vrancken

07:20
Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
3
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

00:07
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

11:40
Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

11:20
Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

10:30
Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

11:00
Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

08:40
Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

10:10
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved