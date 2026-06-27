Interview Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku"

F Chl, journaliste football
| Commentaire
Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le dernier rempart a réagi après la large victoire des "Diables rouges" contre la Nouvelle-Zélande, synonyme de qualification pour les 1/16e de finale. Il a aussi expliqué pourquoi il avait traversé le terrain pour célébrer le cinquième but.

Thibaut Courtois a été le premier "Diable rouge" à réagir devant les média. C'est au micro de la RTBF qu'il s'est épanché après la qualification de la Belgique pour les 1/16e de finale de la Coupe du monde, suite à leur victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande.

"C'était la victoire qu'on attendait. La Nouvelle-Zélande voulait jouer, avoir le ballon, presser haut. Mais si on joue bien, on va avoir des occasions, et c'est ce qu'il s'est passé. On a un poteau, un pénalty annulé. On a peu repensé au match contre la Croatie au Mondial 2022 à ce moment-là. Après, on parvient à marquer quand même et à mettre rapidement le deuxième au début de la seconde période. Après, on voulait mettre assez de buts pour être premiers. Dommage le but qu'on encaisse. J'ai essayé de sortir tout ce que je pouvais, mais bon on a directement mis après le 4-1 puis le 5-1, donc ça c'est bien.", a raconté Thibaut Courtois.

Le gardien a d'ailleurs traversé le terrain pour fêter le dernier but du match avec Alexis Saelemaekers, un peu coupable sur le but encaissé. Y avait-il un lien avec cela ? "Je savais après ce but qu'on était premiers du groupe, donc je voulais célébrer avec le groupe et notamment Romelu qui a mis un beau  but et un assist. Je suis heureux pour lui."

Un Thibaut Courtois décisif et plus souriant, qui espère que les "Diables rouges" continueront sur cette voie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Nouvelle-Zélande
Thibaut Courtois

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved