Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku"

Le dernier rempart a réagi après la large victoire des "Diables rouges" contre la Nouvelle-Zélande, synonyme de qualification pour les 1/16e de finale. Il a aussi expliqué pourquoi il avait traversé le terrain pour célébrer le cinquième but.

Thibaut Courtois a été le premier "Diable rouge" à réagir devant les média. C'est au micro de la RTBF qu'il s'est épanché après la qualification de la Belgique pour les 1/16e de finale de la Coupe du monde, suite à leur victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande.

"C'était la victoire qu'on attendait. La Nouvelle-Zélande voulait jouer, avoir le ballon, presser haut. Mais si on joue bien, on va avoir des occasions, et c'est ce qu'il s'est passé. On a un poteau, un pénalty annulé. On a peu repensé au match contre la Croatie au Mondial 2022 à ce moment-là. Après, on parvient à marquer quand même et à mettre rapidement le deuxième au début de la seconde période. Après, on voulait mettre assez de buts pour être premiers. Dommage le but qu'on encaisse. J'ai essayé de sortir tout ce que je pouvais, mais bon on a directement mis après le 4-1 puis le 5-1, donc ça c'est bien.", a raconté Thibaut Courtois.

Le gardien a d'ailleurs traversé le terrain pour fêter le dernier but du match avec Alexis Saelemaekers, un peu coupable sur le but encaissé. Y avait-il un lien avec cela ? "Je savais après ce but qu'on était premiers du groupe, donc je voulais célébrer avec le groupe et notamment Romelu qui a mis un beau but et un assist. Je suis heureux pour lui."

Un Thibaut Courtois décisif et plus souriant, qui espère que les "Diables rouges" continueront sur cette voie.