Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Formé à Anderlecht pendant pas moins de 13 ans, Scott Bitsindou était actif du côté d'Heist cette saison. Il sera l'un des nouveaux visages du Crossing Schaerbeek dans les prochaines semaines.

Avec le prestige qui colle au club et les jeunes qui sortent chaque année de Neerpede, Anderlecht reste un club incontournable en matière de formation en Belgique. Mais la maxime est connue : il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Actif à Heist, en D2 amateurs, la saison dernière, Scott Bitsindou a découvert la vie en Mauve en 2003, alors qu'il n'avait que sept ans.

Il connaissait Anderlecht grâce aux derbys bruxellois disputés plus que grâce à la réputation internationale du club. Mais il ne tarde pas à découvrir la qualité de la formation du Sporting, en copagnie de Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Andy Kawaya, Selim Amallah, Mohamed Soumaré et David Henen, puis Samuel Bastien, Dodi Lukebakio, Charly Musonda et Stéphane Omeonga.

Bitsindou a gravi les échelons jusqu'à faire partie de cette équipe qui a atteint les demi-finales de la Youth League en battant notamment le FC Barcelone. Mais en équipe première, la porte de René Weiler est toujours restée fermée.

Scott Bitsindou, un renfort de poids pour aider le Crossing Schaerbeek à retrouver la D1 FFA

Le joueur est alors sorti de sa zone de confort et a bien bourlingué : la Suisse, la Serbie, l'Ecosse et 87 matchs de D1B avec Lommel et le Lierse, avant de signer à Heist, où il était actif cette saison en D2 Amateurs.

L'ancien international congolais (une titularisation avec le Congo-Brazzaville en 2021) revient à Bruxelles. Scott Bitsindou a en effet rejoint le Crossing Schaerbeek. Relégué en D2 FFA avec l'Union Namur (et Stockay suite à la descente du RWDM en D1FFA), le Crossing veut rebondir et s'offre un renfort doté d'une expérience certaine. Après l'arrivée d'Ismael El Omari (12 buts avec Tubize-Braine en D1 FFA cette saison), les Ânes confirment leurs ambitions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
RUSA Schaerbeek
Scott Bitsindou

Plus de news

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

20:00
LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

19:24
Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

18:00
Un club de Pro League imite le score des Diables en amical, un autre en plante six

Un club de Pro League imite le score des Diables en amical, un autre en plante six

19:00
Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

18:30
"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

17:30
Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

17:00
C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

16:30
"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

16:00
Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

15:30
Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

15:00
Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

14:30
C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

13:50
Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

13:30
Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

13:00
Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ? Analyse

Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ?

12:30
Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

12:01
Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

11:31
Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier

Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier

11:00
🎥 Le Panama craque : un ancien de La Gantoise se bagarre à l'entraînement

🎥 Le Panama craque : un ancien de La Gantoise se bagarre à l'entraînement

10:30
Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"

Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"

10:00
🎥 El Loco Bielsa craque : le coup de sang du sélectionneur de l'Uruguay

🎥 El Loco Bielsa craque : le coup de sang du sélectionneur de l'Uruguay

09:45
"Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte Réaction

"Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte

09:15
5
OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

08:50
Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande

Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande

08:20
1
Le "match des Fiertés" se solde par un partage : l'Iran a cru passer directement mais ce sera l'Égypte

Le "match des Fiertés" se solde par un partage : l'Iran a cru passer directement mais ce sera l'Égypte

07:50
Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !

Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !

07:03
Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku" Interview

Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku"

07:25
Anderlecht n'aura bientôt plus le choix : un prétendant met la pression pour Nathan De Cat

Anderlecht n'aura bientôt plus le choix : un prétendant met la pression pour Nathan De Cat

22:47
Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay

Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay

06:35
Nouveau remaniement à Anderlecht : un proche de Vincent Kompany s'en va

Nouveau remaniement à Anderlecht : un proche de Vincent Kompany s'en va

26/06
Le Sénégal cartonne face à l'Irak et pourrait compliquer la tâche des Diables Rouges

Le Sénégal cartonne face à l'Irak et pourrait compliquer la tâche des Diables Rouges

23:47
Triplé et première place du groupe : la France écrase la Norvège grâce à Ousmane Dembélé

Triplé et première place du groupe : la France écrase la Norvège grâce à Ousmane Dembélé

23:25
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Adedeji-Sternberg - Boukamir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Adedeji-Sternberg - Boukamir

21:30
Partir ou rester à Naples ? Kevin De Bruyne va bientôt prendre sa décision

Partir ou rester à Naples ? Kevin De Bruyne va bientôt prendre sa décision

22:07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved