Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Formé à Anderlecht pendant pas moins de 13 ans, Scott Bitsindou était actif du côté d'Heist cette saison. Il sera l'un des nouveaux visages du Crossing Schaerbeek dans les prochaines semaines.

Avec le prestige qui colle au club et les jeunes qui sortent chaque année de Neerpede, Anderlecht reste un club incontournable en matière de formation en Belgique. Mais la maxime est connue : il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Actif à Heist, en D2 amateurs, la saison dernière, Scott Bitsindou a découvert la vie en Mauve en 2003, alors qu'il n'avait que sept ans.

Il connaissait Anderlecht grâce aux derbys bruxellois disputés plus que grâce à la réputation internationale du club. Mais il ne tarde pas à découvrir la qualité de la formation du Sporting, en copagnie de Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Andy Kawaya, Selim Amallah, Mohamed Soumaré et David Henen, puis Samuel Bastien, Dodi Lukebakio, Charly Musonda et Stéphane Omeonga.

Bitsindou a gravi les échelons jusqu'à faire partie de cette équipe qui a atteint les demi-finales de la Youth League en battant notamment le FC Barcelone. Mais en équipe première, la porte de René Weiler est toujours restée fermée.

Scott Bitsindou, un renfort de poids pour aider le Crossing Schaerbeek à retrouver la D1 FFA

Le joueur est alors sorti de sa zone de confort et a bien bourlingué : la Suisse, la Serbie, l'Ecosse et 87 matchs de D1B avec Lommel et le Lierse, avant de signer à Heist, où il était actif cette saison en D2 Amateurs.

L'ancien international congolais (une titularisation avec le Congo-Brazzaville en 2021) revient à Bruxelles. Scott Bitsindou a en effet rejoint le Crossing Schaerbeek. Relégué en D2 FFA avec l'Union Namur (et Stockay suite à la descente du RWDM en D1FFA), le Crossing veut rebondir et s'offre un renfort doté d'une expérience certaine. Après l'arrivée d'Ismael El Omari (12 buts avec Tubize-Braine en D1 FFA cette saison), les Ânes confirment leurs ambitions.



