Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie
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Eliaquim Mangala a fini par raccrocher les crampons. Après une dernière pige dans le championnat bolivien, le défenseur français a annoncé hier soir sa retraite.

Après neuf maigres apparitions dans le championnat portugais lors de la saison 2024/2025, Eliaquim Mangala s'est retrouvé sans club l'été dernier, Estoril ayant décidé de ne pas prolonger son contrat. Après plus de six mois sans club, il a retrouvé chaussure à son pied cet hiver. Mangala a ainsi signé pour un an au Deportivo Oriente Petrolero, un club de première division bolivienne.

Cette pige que personne n'avait vu venir lui aura permis de disputer cinq matchs, et même de marquer un but. L'ancien défenseur de l'Equipe de France a ainsi retrouvé du rythme dans un cadre assez exotique. Son premier match officiel depuis plus d'un an, il l'a ainsi disputé en déplacement au San Antonio Bulo Bulo, sur la pelouse de l'Estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, stade de 17 000 personnes au milieu de la plaine bolivienne qui fait face à la Cordillère des Andes.

Mais les meilleures choses ont une fin. Mangala a ainsi écourté son expérience bolivienne pour annoncer sa retraite. "C'est le moment. Ça s'arrête. C'est un ressenti que j'ai", s'est-il expliqué dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Eliaquim Mangala se dit fier après avoir, "vécu et accompli bien plus que ce (qu'il avait) imaginé petit".

Une carrière faite de hauts et de bas

Dans l'esprit de beaucoup, il restera pourtant comme l'ancien plus cher défenseur central de l'histoire. Son transfert à 53,8 M€ a fait naître énormément d'attentes, qu'il n'aura pas su justifier. "Ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Comme je le vivais, ça me paraissait entre guillemets normal", explique-t-il avec du recul.

L'ancien défenseur du Standard (99 matchs avec les Rouches avant son départ à Porto, pour un titre de champion et une Coupe de Belgique) s'en va l'esprit tranquille : "Peu importe ce qu'il s'est passé avec les blessures, j'ai gagné des titres, voyagé dans de nombreux pays, appris des langues, rencontré beaucoup de personnes.  C'est un mélange de plein de choses super belles. C'est magnifique".

Après Manchester City, Eliaquim Mangala a transité par Valence, Everton, Saint-Étienne et Estoril avant cette dernière pige en Bolivie. Mais en feuilletant l'album souvenir, il se souviendra certainement que tout a commencé à Lustin, Wépion et Namur.

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