Coup dur pour Kevin De Bruyne à Naples : son entraîneur écope d'une lourde sanction

Coup dur pour Kevin De Bruyne à Naples : son entraîneur écope d'une lourde sanction
Photo: © photonews
Deviens fan de Napoli! 278

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Kevin De Bruyne à Naples, a été lourdement sanctionné après son coup de colère face à l'AS Rome. Le technicien italien a écopé de deux matchs de suspension et d'une amende de 10 000 euros. Le club napolitain a toutefois décidé de faire appel de cette sanction.

L'entraîneur de Naples a perdu son sang-froid samedi après avoir vu son équipe laisser filer son avantage en fin de rencontre. Sur l'égalisation de Leonardo Balerdi, les Napolitains estimaient qu'une faute avait été commise sur Sam Beukema. Le VAR n'est toutefois pas intervenu et Massimiliano Allegri a finalement écopé d'un carton rouge.

Après la rencontre, le technicien italien n'a pas caché son incompréhension concernant son exclusion. "Je n'ai absolument rien dit", a-t-il assuré. Selon lui, il est systématiquement sanctionné lorsqu'il s'agite le long de la ligne de touche, alors que d'autres entraîneurs bénéficieraient d'une plus grande liberté.

Massimiliano Allegri a également évoqué les amendes qu'il avait dû payer la saison dernière. Il a même ironisé en affirmant qu'il ferait peut-être mieux de ne plus bouger du tout pendant les rencontres. Ses explications n'ont toutefois pas convaincu la commission de discipline.

Des retrouvailles compromises avec la Juventus

En raison de cette suspension, Allegri devrait manquer les rencontres de championnat face à l'AC Monza et à la Juventus, son ancien club. Naples espère toutefois obtenir une réduction de la sanction en faisant appel.


L'affaire pourrait toutefois ne pas s'arrêter là. Après la rencontre, le coach s'en est également pris à la Roma, évoquant ce qu'il considère comme un traitement de faveur dont le club romain aurait bénéficié par le passé. Ces déclarations font encore l'objet d'un examen et de nouvelles sanctions disciplinaires ne sont pas exclues.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

L'entraîneur de Saint-Trond impressionné par deux joueurs du Club de Bruges : "On gagne ce match avec eux"

L'entraîneur de Saint-Trond impressionné par deux joueurs du Club de Bruges : "On gagne ce match avec eux"

17:30
Un entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Un entraîneur de Pro League sur la sellette ?

16:30
"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

16:00
"Nous avons le meilleur gardien du monde dans nos rangs, mais..." : Mourinho ravi de la doublure de Courtois

"Nous avons le meilleur gardien du monde dans nos rangs, mais..." : Mourinho ravi de la doublure de Courtois

15:40
Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"

Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"

15:20
"Les joueurs manquent de repères" : un ancien Diable Rouge critique Vítor Bruno

"Les joueurs manquent de repères" : un ancien Diable Rouge critique Vítor Bruno

15:00
Gros coup dur pour le FC Barcelone après le Clasico

Gros coup dur pour le FC Barcelone après le Clasico

14:40
🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

14:20
1
Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

14:00
Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026

Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026

13:56
Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

13:50
1
Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

13:20
1
OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

13:00
Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

12:20
Kevin De Bruyne trop juste physiquement ? Un ancien entraîneur de l'Inter n'est pas du tout d'accord

Kevin De Bruyne trop juste physiquement ? Un ancien entraîneur de l'Inter n'est pas du tout d'accord

18:40
Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

12:00
Est-il lancé ? Deux mois plus tard, enfin ses grands débuts avec le Club de Bruges

Est-il lancé ? Deux mois plus tard, enfin ses grands débuts avec le Club de Bruges

11:40
Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ?

Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ?

11:20
3
"Inacceptable", "ridicule", "un manque de qualité" : la tempête Union laissera des dégâts

"Inacceptable", "ridicule", "un manque de qualité" : la tempête Union laissera des dégâts

11:00
Chef deux étoiles, phénomène Instagram : Anderlecht met les petits plats dans les grands

Chef deux étoiles, phénomène Instagram : Anderlecht met les petits plats dans les grands

10:40
Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

Les problèmes privés qui ont gâché le début de saison de Thorgan Hazard

10:20
Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

Battre Anderlecht 4-0, ça soulage : "Tout le monde a dit qu'on avait eu de la chance, mais..."

10:00
Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

Genk jubile : "Je sais ce que ça fait aux supporters de battre le Standard"

09:40
Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?

Surprise à Newcastle : pourquoi Matias Fernandez-Pardo était-il absent de la feuille de match ?

09:20
Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

Petit point noir pour Ivan Leko malgré le 7e succès de rang du Club de Bruges

09:00
Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

Des nouvelles plus précises de Diego Moreira, absent ce week-end avec l'AC Milan

08:00
🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

🎥 Un entraîneur belge peste contre la goal-line technology : "C’est impossible que le ballon soit entré !

08:40
Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

Vitor Bruno étonne : "Anderlecht doit viser la quatrième place pour l'instant"

08:20
"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

"C'est le meilleur coach depuis le départ de Vincent Kompany" : Colin Coosemans défend Vitor Bruno

07:40
De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

De retour pratiquement trois mois plus tard : un battant comme capitaine de fin de soirée pour l'Union

07:20
Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

Incroyable ! 23 millions d’euros supplémentaires pour un club de Jupiler Pro League

07:00
Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

Satisfait du début de deuxième mi-temps, Vitor Bruno n'a jamais cité le mot "crise"

06:30
Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

Même sans Thibaut Courtois, le Real et Mbappé régalent en s'offrant le Clasico contre le FC Barcelone

23:30
"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

"La deuxième mi-temps, pour moi, c'est ça l'Union" : Besfort Zeneli vante l'ADN du club

23:20
L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

L'Union a bel et bien perdu un nouveau cadre : "Il sera absent un long moment"

23:00
Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" Analyse

Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents"

22:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 8
Torino Torino 3-2 Monza Monza
Como Como 2-0 Sassuolo Sassuolo
Cagliari Cagliari 0-2 Bologna Bologna
Napoli Napoli 3-3 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 2-1 Parma Parma
Inter Inter 2-1 Fiorentina Fiorentina
Atalanta Atalanta 4-4 Frosinone Frosinone
Genoa Genoa 1-0 Venezia Venezia
Lecce Lecce 0-2 Juventus Juventus
Udinese Udinese 0-2 AC Milan AC Milan

Dernières réactions

den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Sead08 Sead08 a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mohr n'a rien arrangé, quelques éclaircies dans le lot : les notes du Standard au Racing Genk Alex_005 Alex_005 a propos de Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "On se tire une balle dans le pied" : le Standard encore frustré, Vincent Euvrard au bord du gouffre ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved