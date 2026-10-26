Coup dur pour Kevin De Bruyne à Naples : son entraîneur écope d'une lourde sanction

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Kevin De Bruyne à Naples, a été lourdement sanctionné après son coup de colère face à l'AS Rome. Le technicien italien a écopé de deux matchs de suspension et d'une amende de 10 000 euros. Le club napolitain a toutefois décidé de faire appel de cette sanction.

L'entraîneur de Naples a perdu son sang-froid samedi après avoir vu son équipe laisser filer son avantage en fin de rencontre. Sur l'égalisation de Leonardo Balerdi, les Napolitains estimaient qu'une faute avait été commise sur Sam Beukema. Le VAR n'est toutefois pas intervenu et Massimiliano Allegri a finalement écopé d'un carton rouge.

Après la rencontre, le technicien italien n'a pas caché son incompréhension concernant son exclusion. "Je n'ai absolument rien dit", a-t-il assuré. Selon lui, il est systématiquement sanctionné lorsqu'il s'agite le long de la ligne de touche, alors que d'autres entraîneurs bénéficieraient d'une plus grande liberté.

Massimiliano Allegri a également évoqué les amendes qu'il avait dû payer la saison dernière. Il a même ironisé en affirmant qu'il ferait peut-être mieux de ne plus bouger du tout pendant les rencontres. Ses explications n'ont toutefois pas convaincu la commission de discipline.

Des retrouvailles compromises avec la Juventus

En raison de cette suspension, Allegri devrait manquer les rencontres de championnat face à l'AC Monza et à la Juventus, son ancien club. Naples espère toutefois obtenir une réduction de la sanction en faisant appel.



L'affaire pourrait toutefois ne pas s'arrêter là. Après la rencontre, le coach s'en est également pris à la Roma, évoquant ce qu'il considère comme un traitement de faveur dont le club romain aurait bénéficié par le passé. Ces déclarations font encore l'objet d'un examen et de nouvelles sanctions disciplinaires ne sont pas exclues.