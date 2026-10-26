Le petit tacle de Mathias Delorge à Anderlecht : "Ce n'est pas avec la possession qu'on gagne des matchs"

Mathias Delorge était une nouvelle fois titulaire avec La Gantoise lors du succès de son équipe face à Anderlecht sur le score de 4-0. Le milieu de terrain a livré son analyse de la rencontre à la presse après le coup de sifflet final.

Si un constat semble clair après cette victoire des Buffalos, c'est que les hommes de Rik De Mil ont fait preuve de bien plus d'efficacité que ceux de Vítor Bruno. Mathias Delorge a directement évoqué l'efficacité de La Gantoise : "Nous avons été très réalistes et efficaces aujourd'hui."

"Marquer quatre buts sans se créer énormément d'occasions, c'est vraiment une belle performance. Nous avons livré un match très mature", a-t-il ajouté.

La Gantoise a su faire la différence malgré la possession anderlechtoise

Les Mauves ont réussi à mettre le pied sur le ballon, mais cela n'a pas suffi : "Anderlecht a certes eu la possession du ballon, mais comme quelqu'un l'a dit un jour : 'Ce n'est pas avec la possession qu'on gagne des matchs, n'est-ce pas ?' Notre bloc était très bien organisé."

"Nous nous sommes réunis et avons analysé nos derniers matchs. Nous avons ainsi retrouvé les bases, nos principes : rester compacts, faire preuve de stabilité, se battre sur chaque ballon et construire notre jeu à partir de là. Tout commence par ces éléments. Et puis, voir Araújo délivrer trois passes décisives, c'est tout simplement impressionnant. Je ne peux rien ajouter de plus", a-t-il conclu.

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Dimanche, La Gantoise affrontera Lommel en déplacement. Les Buffalos espèrent évidemment enchaîner avec un nouveau succès.