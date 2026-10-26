Une icône italienne conseille le Club de Bruges à un grand talent de 18 ans

Massimo Ambrosini voit le Club de Bruges comme une destination idéale pour Francesco Camarda. L'ancien capitaine de l'AC Milan estime que le jeune attaquant italien a besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Selon lui, un passage en Belgique pourrait lui être bien plus bénéfique qu'une nouvelle saison sur le banc milanais.

Considéré comme l'un des grands talents du football italien, Francesco Camarda peine pour l'instant à obtenir du temps de jeu. Le jeune attaquant doit faire face à une importante concurrence à l'AC Milan et dispose de peu d'occasions pour faire ses preuves. Massimo Ambrosini estime qu'il aurait été préférable pour lui de rejoindre un autre club, où il aurait pu jouer plus régulièrement.

Massimo Ambrosini voit le Club de Bruges comme une destination idéale

"Quand je vois Tresoldi, je pense à Camarda", a déclaré Massimo Ambrosini sur DAZN. L'ancien milieu de terrain italien a ainsi fait référence à Nicolò Tresoldi, qui a l'occasion de démontrer ses qualités au Club de Bruges. Selon lui, Camarda devrait suivre un parcours similaire afin d'acquérir de l'expérience et de revenir plus fort.

"Il n'aurait pas dû rester à Milan cette année, mais partir jouer ailleurs. Pas nécessairement en Italie, peut-être même à l'étranger", a-t-il expliqué.

Massimo Ambrosini a notamment évoqué la Belgique et les Pays-Bas comme des destinations intéressantes pour le jeune attaquant. L'ancien international italien a même cité le Club de Bruges comme un environnement idéal pour permettre à Camarda de poursuivre sa progression.

"Il doit retrouver de la confiance et progresser"

Pour Massimo Ambrosini, le plus important est que Francesco Camarda puisse disputer un maximum de rencontres cette saison : "Il doit retrouver de la confiance, progresser et disputer trente matchs à haut niveau. Va jouer quelque part, et Milan pourra ensuite te récupérer en tant que joueur différent."





Selon l'ancien joueur de l'AC Milan, s'entraîner ne suffit pas si cela ne s'accompagne pas d'un temps de jeu conséquent. Également présent sur le plateau, Valon Behrami a soulevé un autre problème. Selon lui, le contrat de Camarda pourrait constituer un obstacle à un éventuel départ, les clubs belges et néerlandais étant susceptibles d'éprouver des difficultés à prendre en charge son salaire.