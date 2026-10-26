Un entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Le Cercle de Bruges semblait enfin se diriger vers sa première victoire de la saison face à l'Union Saint-Gilloise, mais s'est finalement complètement effondré après avoir mené 0-2, s'inclinant finalement 5-2. Un nouveau coup dur pour les Groen en Zwart, derniers du classement avec seulement trois points sur 27 et toujours sans la moindre victoire. La situation devient particulièrement délicate pour leur entraîneur, Lars Friis.

Après la réduction du score de l'Union Saint-Gilloise, Steve Ngoura a manqué une énorme occasion de porter le score à 1-3, avant que Dante Vanzeir ne soit exclu. Réduit à dix, le Cercle de Bruges a complètement sombré. Après la rencontre, Lars Friis n'a pas cherché d'excuses : "J'ai honte devant nos supporters et toutes les personnes qui travaillent au Cercle", a reconnu le technicien danois.

Lars Friis de plus en plus menacé

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, Fabien Mercadal avait été licencié par le Cercle de Bruges après avoir récolté seulement trois points sur 30. Avec un bilan de 3 sur 27, Lars Friis se rapproche dangereusement de cette situation. Reste désormais à savoir s'il sera toujours sur le banc dimanche face à l'Antwerp. Un nouveau faux pas pourrait fragiliser encore plus sa position.

Après la rencontre, l'entraîneur danois n'avait pas non plus de solution immédiate à proposer. Il souhaite d'abord analyser les images du match pour comprendre comment son équipe a pu s'effondrer après une si bonne entame. Il a notamment jugé la dernière demi-heure inacceptable, estimant que ses joueurs ne respectaient plus les consignes.

Un nouveau changement d'entraîneur au Cercle de Bruges ?

De son côté, le gardien Gaëtan Coucke, qui a sauvé les siens à plusieurs reprises, a souligné que le Cercle de Bruges avait livré une bonne prestation pendant les 55 premières minutes. Selon lui, les joueurs ont toujours confiance en Lars Friis, mais une discussion en interne devient urgente pour tenter de redresser la situation.

Lire aussi… "Inacceptable", "ridicule", "un manque de qualité" : la tempête Union laissera des dégâts›

Le Cercle de Bruges a déjà connu six entraîneurs différents au cours des deux dernières années. Un nouveau changement sur le banc soulèverait donc forcément des questions, mais les résultats actuels placent Lars Friis dans une situation particulièrement délicate. Sans amélioration rapide, son aventure chez les Groen en Zwart pourrait prendre fin prématurément.



Lars Friis a rejoint le club brugeois en mars 2026. Avant son arrivée au Cercle, il n'avait jamais entraîné en Belgique. Il a notamment été à la tête du Sparta Prague, de l'Aalborg BK, du Viborg FF ou encore de Brentford B.