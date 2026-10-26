L'entraîneur de Saint-Trond impressionné par deux joueurs du Club de Bruges : "On gagne ce match avec eux"

L'entraîneur trudonnaire Frédéric De Meyer était évidemment déçu après la défaite des Canaris contre le Club de Bruges (3-2) dimanche.

Après son très joli succès en semaine contre Midtjylland (0-1), Saint-Trond n'a pas enchaîné avec une autre victoire en championnat. Ce n'est évidemment pas une surprise, car les Canaris affrontaient le Club de Bruges.

Frédéric De Meyer retient les 40 premières minutes

Frédéric De Meyer retient les 40 très bonnes premières minutes de son équipe : "Pendant quarante minutes, nous avons été excellents. Nous avons appliqué notre plan presque à la perfection. Nous avons également eu deux très belles occasions, par l'intermédiaire de Sissako et Sebaoui, mais nous n'avons pas marqué."

"Bruges a ensuite réagi juste avant la pause grâce à deux belles actions individuelles de Forbs et d'un attaquant à 50 millions d'euros", a-t-il poursuivi au micro du Belang van Limburg.

La qualité offensive du Club de Bruges a fait la différence

L'écart entre les deux effectifs a inévitablement fait la différence selon lui : "Ils ont tellement de qualité devant ! Mettez le duo Forbs-Tresoldi dans notre équipe aujourd'hui et nous remportons ce match. Sur les buts brugeois, nous avons commis de petites erreurs qui ont été immédiatement sanctionnées par une équipe de ce niveau."



"Si nous voulons prendre des points face à de telles formations, nous devons éliminer ces erreurs et encore élever notre niveau de jeu", a-t-il conclu.