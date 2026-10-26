Après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte pour ses supporters

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte pour ses supporters
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Ce vendredi soir à 21h05, le LOSC et Lens s'affronteront en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. Cette rencontre se tiendra toutefois sans supporters lensois.

En effet, le parcage visiteurs sera vide. Le RC Lens a pris la décision de ne pas vendre de billets en raison de plusieurs débordements lors de matchs à l'extérieur.

Des incidents à Bruges et à Troyes

Mercredi dernier, les supporters lensois s'étaient fait remarquer en Ligue des champions sur la pelouse du Club de Bruges, au stade Jan Breydel. Des fumigènes avaient été allumés et lancés sur le terrain, ce qui avait entraîné une courte interruption de la rencontre.

Quelques jours plus tôt, le 17 octobre, un scénario similaire s'était déjà produit. À Troyes, des dizaines de fumigènes avaient été allumés et la rencontre avait également été temporairement interrompue.

Le RC Lens prend une décision forte

Pour éviter une nouvelle interruption entraînant des sanctions pour le club, le RC Lens a pris la décision de ne pas permettre à ses supporters d'assister au derby du Nord ce vendredi à 21h05. Une décision forte, mais qui semble primordiale pour la direction lensoise, lassée par ces comportements, rapporte RMC Sport.


La direction du RC Lens échangera avec les différentes associations de supporters ce mardi.

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