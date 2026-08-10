"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

Konstantinos Karetsas s'est déjà fait remarquer quelques jours après son arrivée en Allemagne. Le jeune talent grec a inscrit une merveille face à Arsenal. Son entraîneur, Niko Kovač, s'est exprimé au sujet de la nouvelle recrue du club allemand après la rencontre.

Konstantinos Karetsas a planté une magnifique frappe enroulée lors d'un match amical contre Arsenal (victoire 3-2). Inscrire un tel but lors de son premier match, même s'il est amical, marque les esprits.

Lars Ricken, le directeur des sports, s'est montré ravi : "Nous avons vu de très belles séquences, ainsi que certains automatismes travaillés par Niko et son staff. Évidemment, c’est formidable de voir deux joueurs de 18 ans, Inacio et Karetsas, ainsi que Gadou, qui n’a que 19 ans, inscrire les buts. Mais cela ne peut fonctionner que si les joueurs expérimentés autour d’eux répondent également présents. Et c’est ce qu’ils ont fait."

Niko Kovac, l'entraîneur, a aussi pris la parole au micro de son club après la rencontre : "Le résultat n’était pas notre priorité, comme cela a déjà été le cas ces dernières semaines. L’objectif est de voir certaines choses sur le terrain et, aujourd’hui, nous avons vu beaucoup de bonnes choses. Bien sûr, il reste encore quelques éléments à corriger, mais nous avons progressé. En première période, nous avons notamment magnifiquement construit nos deux premiers buts. Cela m’a beaucoup plu."

Un premier aperçu du talent de Konstantinos Karetsas

Il s'est ensuite exprimé sur Konstantinos Karetsas, dont il a tenu à mettre en avant les qualités : "Karetsas a encore besoin de temps. Il a joué 45 minutes aujourd’hui, cela fait partie de la gestion de sa charge de travail. Nous voyons qu’il possède énormément de qualités footballistiques. C’est exactement ce dont chaque équipe a besoin.



"Filippo a lui aussi réalisé un très bon match aujourd’hui. Nos deux défenseurs ont été très solides et ont parfaitement fait le ménage derrière, aussi bien Filippo que Joane."