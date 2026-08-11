Anderlecht fixé en cas de qualification pour les barrages : son adversaire avait pris cher face à Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht fixé en cas de qualification pour les barrages : son adversaire avait pris cher face à Bruges
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Anderlecht connaît son prochain adversaire en cas de qualification contre le PAOK. Les Mauves devront éliminer les Grecs ce jeudi pour poursuivre leur parcours en Europa League.

Cela fait bientôt deux ans qu'Anderlecht attend de retrouver une phase de ligue européenne. La saison dernière, les Mauves n'avaient pas réussi à passer les qualifications. Cette fois, ils sont mieux placés. Leur victoire 1-0 sur le terrain du PAOK leur permet d'aborder le retour de jeudi au Lotto Park avec un avantage, même si rien n'est encore joué.

Le Sporting n'a besoin que d'un partage pour continuer sa route en Europa League. Le PAOK est un adversaire dangereux et Anderlecht devra éviter de gérer son petit avantage pendant 90 minutes. Le match débutera à 20h30 et l'enjeu est important : une qualification placerait directement les Bruxellois à deux rencontres de la phase de ligue, leur principal objectif de ce début de saison.

Kairat Almaty sera l'adversaire d'Anderlecht en cas de qualification contre le PAOK

L'adversaire de ces éventuels barrages est connu. Il s'agit du Kairat Almaty, éliminé mardi soir des qualifications de la Ligue des champions. Après avoir perdu 1-0 en Bulgarie contre le Levski Sofia, les Kazakhstanais ont été battus 1-0 devant leur public. Ils poursuivront leur parcours européen en Europa League. Deux défaites qui les envoient en Europa League, où Anderlecht pourrait les retrouver.

Même en cas d'élimination face au PAOK, Anderlecht aurait une chance de jouer en Europe cette saison. Les Mauves seraient reversés en barrages de la Conference League, face à l'Apollon Limassol ou Brann.

Le Club de Bruges avait corrigé Kairat Almaty en Ligue des champions la saison passée


Kairat a une petite expérience à ce niveau. La saison dernière, le club avait atteint la phase de ligue de la Ligue des champions. Le bilan était négatif : un point pris sur 24 et une dernière place. Le Club de Bruges avait croisé sa route et s'était imposé 4-1.

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