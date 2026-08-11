Ce joueur du Club de Bruges revient de loin : comment il a inversé sa situation chez les Blauw en Zwart

Longtemps relégué dans la hiérarchie au Club de Bruges, Hugo Vetlesen a totalement inversé la tendance. Redevenu titulaire sous les ordres d'Ivan Leko, le milieu norvégien s’est imposé comme un pion important des Blauw en Zwart.

Hugo Vetlesen a retrouvé une place de titulaire et semble, pour l’instant, difficile à sortir du onze d’Ivan Leko. Le déclic s’est produit lors des Champions' Play-offs. En déplacement à Saint-Trond, le Norvégien est entré en jeu et a immédiatement apporté un supplément d’énergie. Il a marqué peu après son entrée et a été élu homme du match.

Depuis, il a retrouvé la confiance de son entraîneur et le lui a bien rendu. Lors des Champions' Play-offs, il a inscrit trois buts. Seul Christos Tzolis s’est montré plus efficace au Club de Bruges durant cette phase de la saison.

C’est assez remarquable, surtout lorsqu’on regarde sa situation plus tôt cette saison. Lors de ses seize premiers matchs avec le Club de Bruges, Hugo Vetlesen n’avait cumulé que 670 minutes de jeu. Il avait clairement reculé dans la hiérarchie et avait même parfois été utilisé à un poste qui lui convenait moins.

La dynamique dont le Club de Bruges a besoin

Pourquoi cela fonctionne-t-il désormais ? Une grande partie de la réponse réside dans son profil. Hugo Vetlesen n’est pas le milieu de terrain qui évolue principalement devant la défense en restant dans sa position. Il s’appuie surtout sur sa capacité à multiplier les courses et sur son sens du timing pour se projeter vers l’avant. Il aime se retrouver dans la surface, chercher les combinaisons et tenter d’exercer immédiatement un pressing après une perte de balle.

Cela le rend intéressant pour une équipe comme le Club de Bruges, qui se retrouve régulièrement confrontée à des blocs bas. Dans ce genre de matchs, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un joueur supplémentaire qui vient chercher le ballon. Parfois, il faut surtout quelqu’un qui bouge et crée des espaces.





C’est notamment ce qui différencie Vetlesen de Raphael Onyedika, désormais parti. Le Nigérian apportait davantage de puissance physique et était solide dans les duels, tandis qu'Hugo Vetlesen apporte surtout plus de dynamisme au Club de Bruges. Il permet au milieu de terrain d’être moins statique et peut, grâce à une seule course, désorganiser une défense.

Une nouvelle chance

Hugo Vetlesen a toujours insisté sur le fait qu’il n’avait pas changé. Même lorsqu’il jouait peu ou qu’il était écarté de la sélection, il affirmait être resté le même joueur.

La différence réside surtout dans le fait qu’il a su saisir les nouvelles opportunités qui lui ont été offertes. Ivan Leko lui a redonné des minutes, Hugo Vetlesen a montré ce dont il était capable et il est ensuite devenu difficile de le sortir à nouveau de l’équipe.

Cela rend sa situation particulière. Il y a quelques mois, un départ semblait logique pour toutes les parties. Aujourd’hui, le Club de Bruges doit peut-être se demander s’il est vraiment judicieux de laisser partir un joueur qui a enfin trouvé son rythme.

Hugo Vetlesen est encore sous contrat jusqu’en 2027 et possède, selon Transfermarkt, une valeur marchande estimée à environ cinq millions d’euros. Son histoire montre surtout à quel point la perception autour d’un joueur peut rapidement évoluer.

De joueur presque devenu indésirable à élément important de l’équipe : Hugo Vetlesen a, pour l’instant, lui-même provoqué ce retournement de situation.