Frank De Bleeckere de retour comme patron des arbitres... mais pas en Belgique !

Responsable du département des arbitres en Belgique jusqu'à son départ en 2024 et à l'arrivée de Jonathan Lardot, Frank De Bleeckere va occuper le même poste... en Serbie, où il a signé un contrat de deux ans avec la Fédération.

Ancien patron du département de l'arbitrage en Belgique, Frank De Bleeckere avait quitté ses fonctions à l'été 2024, un mois avant de s'offrir un nouveau défi particulièrement surprenant. Dans le même rôle, en Azerbaïdjan. À l'époque, nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad évoquaient un contrat de trois ans pour l'ancien arbitre belge de renommée mondiale. Mais après deux ans, un nouveau défi s'offre déjà à lui.

Une nouvelle fois comme patron de l'arbitrage d'un championnat, mais cette fois... en Serbie, a dévoilé le compte officiel de la Fédération serbe de football dans un communiqué publié ce mardi. "Lors de sa première réunion de travail avec Branko Radujko, secrétaire général de la Fédération serbe de football, l'expert belge Frank De Bleeckere a officiellement débuté son mandat en tant que président de la Commission d'arbitrage de la Fédération serbe.

Frank De Bleeckere nouveau responsable de l'arbitrage en Serbie

"Ce mardi 4 août, pour son premier jour de travail dans ses nouvelles fonctions, De Bleecker, accompagné de son principal collaborateur, l'expert international en VAR Christophe Dirix, a pris possession de son bureau au siège de la Fédération serbe de football. Il a rencontré les membres du personnel et a immédiatement commencé à préparer les différentes missions qui l'attendent dès cette première semaine de travail."

"Son action sera principalement axée sur le renforcement de l'intégrité de l'organisation arbitrale, le développement professionnel et personnel des arbitres, la formation continue et l'amélioration constante de la qualité de l'arbitrage, conformément aux standards les plus élevés de la FIFA et de l'UEFA."

"Un programme d'activités intensif débutera dès ce mercredi", poursuit le communiqué. Frank De Bleeckere et Christophe Dirix rencontreront des arbitres et d'autres officiels, mais aussi des entraîneurs et des capitaines de clubs, ainsi que des représentants des médias. Ils leur présenteront leur vision du travail, leurs principales priorités et leur plan d'action pour les prochains mois. Une attention particulière sera accordée aux dernières directives et évolutions en matière d'arbitrage émanant de la FIFA et de l'UEFA, ainsi qu'à l'amélioration de l'utilisation de la technologie VAR."



