OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

Elohim Kaboré est officiellement prêté avec option d'achat par Hammarby au SK Beveren. Encore sur le terrain avec la formation suédoise face à Anderlecht au Lotto Park il y a quelques jours, il se lance désormais dans un défi en Belgique, a annoncé la formation fraîchement promue en JPL ce mercredi.

Il s'agit d'un avant-centre burkinabè de 19 ans. Le SK Beveren le décrit comme un attaquant puissant et explosif. Il est rapide et capable de faire la différence avec ses appels en profondeur et son intensité au pressing.

Elohim Kaboré est également international pour son pays depuis mars 2026. Lors de ses débuts avec le Burkina Faso, il a même inscrit un triplé et récemment, en juin dernier, il a encore marqué.

Elohim Kaboré s'est montré ravi de cette signature à Beveren : "Je suis très heureux d’être ici. Beveren est un club important pour moi et pour les Ivoiriens en raison de son histoire. J’ai hâte de jouer ici, j’espère marquer beaucoup de buts et aider l’équipe. À bientôt !"

ELOHIM KABORE TEKENT BIJ SKB 🟡🔵



De 19-jarige Burkinese international komt voor één seizoen op huurbasis over van het Zweedse Hammarby IF.



Welkom, Elohim!



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Bob Peeters s'exprime sur la signature d'Elohim Kaboré

Bob Peeters, le directeur sportif, s'est exprimé au sujet de la nouvelle recrue du SK Beveren dans un communiqué publié sur le site du club : "Avec Lennart Mertens, nous disposons d’un attaquant qui a déjà prouvé à tous les niveaux qu’il pouvait être redoutable dans la surface. Avec Elohim, nous ajoutons désormais un profil différent à notre effectif. Kaboré est un jeune attaquant avec un gros potentiel."





"Il offre des options supplémentaires à notre entraîneur et peut faire la différence comme finisseur dans et autour de la surface, mais aussi avoir un impact dans un rôle plus dynamique. Grâce à sa vitesse et ses appels en profondeur, il peut exploiter les espaces. Dans la surface, il fait preuve de sang-froid, tandis que son intensité au pressing correspond parfaitement à ce que nous attendons de nos attaquants", a-t-il conclu.