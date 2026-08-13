Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier
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Luis Enrique pourrait accueillir du renfort en attaque. Le PSG avance sur plusieurs dossiers, avec Ferran Torres en tête de liste et Charles De Ketelaere parmi les solutions envisagées.

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Ferran Torres tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain

L'expert des transferts Fabrizio Romano révèle ce matin que le Paris Saint-Germain est tout proche de conclure le transfert de Ferran Torres en provenance du FC Barcelone. Une dernière phase de négociations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain devrait prochainement avoir lieu afin de finaliser l'opération.

Cela ne semble ainsi plus être qu'une question de temps avant que Ferran Torres ne rejoigne la capitale française. Le buteur espagnol évolue en Catalogne depuis janvier 2022. Avant son passage au Barça, il a évolué sous les couleurs de Manchester City et de Valence.

Nicolas Baccus

Ferran Torres en route vers le PSG : les négociations entrent dans leur phase finale

Ferran Torres se dirige bel et bien vers un transfert au PSG. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les discussions concernant son transfert au PSG sont dans leur phase finale. Le joueur n'était d'ailleurs pas à l'entraînement du FC Barcelone ce mercredi, contrairement aux autres internationaux espagnols. Il aurait lui-même demandé à ne pas participer à la séance d'entraînement, rapporte le quotidien Marca.

Le PSG devrait finaliser un accord avec le FC Barcelone après la Supercoupe d'Europe, qui aura lieu ce mercredi soir à 21h00.

Luis Enrique pourrait accueillir du renfort en attaque. Le PSG avance sur plusieurs dossiers, avec Ferran Torres en tête de liste et Charles De Ketelaere parmi les solutions envisagées.

Le mercato du Paris Saint-Germain ne fait que commencer. Malgré un effectif bien fourni, les champions de France et d'Europe explorent plusieurs pistes offensives. Selon les informations de RMC Sport, trois profils retiennent l'attention des dirigeants parisiens, avec une hiérarchie bien définie. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour Luis Enrique.

Ferran Torres comme première cible

En tête de liste figure Ferran Torres. L'international espagnol plaît beaucoup au PSG grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer en pointe comme sur les ailes, le joueur du FC Barcelone a le profil idéal pour compenser les départs annoncés en attaque. À ce stade, les discussions entre les deux clubs n'ont pas commencé.

Paris est conscient que ce dossier est compliqué. Le sacre mondial de l'Espagne a fait grimper la cote de plusieurs joueurs, dont Ferran. Remplaçant au début du tournoi, il s'est illustré au meilleur moment en jouant un rôle important lors de la finale de la Coupe du monde 2026.

Charles De Ketelaere l'option numéro deux

Si cette piste venait à se refroidir, le PSG a d'autres options sous la main. Charles De Ketelaere fait partie des profils étudiés. Auteur d'une saison intéressante avec l'Atalanta Bergame, le Diable Rouge est également suivi par le Bayern Munich de Vincent Kompany. Le club allemand n'a pas formulé d'offre et se contente d'observer la situation, laissant le PSG en pole position. CDK était le meilleur buteur de la Belgique durant la Coupe du monde 2026 avec 3 buts, à égalité avec Romelu Lukaku.

Pas si cher que ça d'après le site Transfermarkt

À 25 ans, De Ketelaere est un profil apprécié sur le marché. L'ancien joueur du Club de Bruges est estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt, soit une valorisation inférieure à celle de Ferran Torres (55 millions). Il est sous contrat avec l'Atalanta jusqu'en juin 2028.

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