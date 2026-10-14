Un entraîneur de renom estime que Manchester City a mérité ses titres

En conférence de presse la veille de Paris SG - Manchester City, Luis Enrique a été questionné au sujet de la situation de son adversaire visé par de lourdes accusations liées à de possibles infractions financières. L'Espagnol espère que "tout se finira bien" pour le club anglais.

À la veille d’affronter Manchester City en Ligue des champions, Luis Enrique a pris la défense du club anglais, visé par de lourdes accusations liées à de possibles infractions financières. Si l’entraîneur du Paris Saint-Germain reconnaît qu’il faut attendre l’issue de la procédure, il estime que les succès sportifs des "Citizens" sont pleinement mérités.

Admiratif du jeu proposé par City

"J’espère que tout finira bien pour Manchester City, parce que ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable", a estimé le technicien espagnol. Avant d’insister sur son admiration pour le jeu développé par l’équipe anglaise : "Pour moi, City a mérité tous les trophées qu’il a gagnés. Et j’ai adoré la manière dont ce club a joué." Luis Enrique préfère toutefois rester prudent : "Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs. Pour l’instant, c’est autour de Manchester City, mais il faut attendre la décision finale."

115 accusations

Ces déclarations interviennent alors que Manchester City fait face à 115 accusations initiales liées notamment au respect des règles financières de la Premier League. Le club conteste les accusations. Les sanctions potentielles, si certaines infractions étaient établies, pourraient être particulièrement lourdes, allant de pénalités sportives à une déduction de points, voire à une relégation. Il convient néanmoins de distinguer les accusations des faits qui seraient définitivement établis : aucune sanction ne peut être présentée comme acquise avant l’issue de la procédure.

Un match de haut niveau

Sur le terrain, Luis Enrique s’attend à un rendez-vous de haut niveau. L’entraîneur parisien se réjouit notamment de pouvoir compter sur l’ensemble de son armada offensive et veut profiter de cette confrontation pour mesurer le niveau de son équipe face à l’une des meilleures formations européennes, victorieuse ce week-end 0-3 sur le terrain de Liverpool.

Malgré des statistiques offensives encourageantes, le PSG n’a pas toujours obtenu les résultats espérés. L’Espagnol refuse cependant de s’inquiéter et insiste sur sa volonté de voir son équipe imposer son jeu, à domicile comme à l’extérieur.





Notons qu'il y aura aussi un match dans le match à l'occasion de ce PSG - Manchester City puisque deux Diables rouges, en concurrence pour la même place en équipe nationale, celle d'ailier gauche seront opposés l'un à l'autre : Jeremy Doku, brillant contre Liverpool ce week-end, Mika Godts, de l'autre, très critiqué après sa prestation du week-end.