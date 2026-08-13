Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique
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Senne Lammens portera désormais le mythique numéro 1 à Manchester United. Suite au départ d'Altay Bayindir en prêt au Celta Vigo, le Diable Rouge récupère ce chiffre. Précédemment, il portait le numéro 31, qui lui avait été attribué lors de son arrivée chez les Red Devils.

"Senne Lammens deviendra le huitième gardien à porter durablement le numéro 1 de Manchester United depuis le début de l’ère Premier League. Peter Schmeichel l’avait notamment porté entre 1992 et 1999", précise Manchester United dans un communiqué publié sur son site web. "Mark Bosnich, Fabien Barthez et Tim Howard lui ont ensuite succédé, tandis qu’Edwin van der Sar et David De Gea ont également porté ce numéro pendant de nombreuses années."

Arrivé à Manchester United à l'été 2025, Senne Lammens est désormais le numéro 1 attitré du club anglais. La saison dernière, il a convaincu de par ses prestations sous les couleurs orange et jaune.

Il a pris part à 33 rencontres de Premier League et a réalisé huit clean sheets. Les prestations du joueur belge lui ont permis d'être élu meilleur transfert de la saison dans le championnat anglais. Rien que ça. Une ascension fulgurante pour celui qui évoluait encore sous les couleurs de l'Antwerp il y a un peu plus d'un an.

Un moment difficle pour lui à la Coupe du monde 2026 cet été

Cet été, il a pris part à la Coupe du monde 2026. Malheureusement pour lui, il a été fautif sur le but décisif de l'Espagne en quarts de finale (2-1). Monté au jeu pour remplacer Thibaut Courtois, blessé, il ne s'est malheureusement pas montré irréprochable pour les Diables Rouges.

Sur une frappe de Pau Cubarsi, il a repoussé le ballon dans les pieds de Mikel Merino, qui a conclu (88e) et a offert la qualification pour les demi-finales à la Roja. Le gardien belge était monté au jeu seulement un peu plus d'un quart d'heure plus tôt.

Lire aussi… Youri Tielemans se met des supporters d'Aston Villa à dos : "Il existe des clubs au-dessus de Villa"

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