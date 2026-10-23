Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

Lennart Karl agace les dirigeants du Bayern Munich. Ses performances décevantes et son comportement sur les réseaux sociaux commencent à poser problème au club bavarois.

Lennart Karl commence à agacer ses dirigeants au Bayern Munich,. À 18 ans, le milieu offensif allemand attire autant l'attention par ses activités en dehors du terrain que par ses performances. Selon Bild, plusieurs responsables du club n'apprécient pas certaines de ses habitudes. Ils aimeraient le voir se concentrer sur le football.

Les chiffres ne plaident pas en sa faveur. Depuis le début de la saison, Karl compte un but et une passe décisive en neuf matchs, avec trois titularisations. Face à Arsenal en Ligue des Champions, il n'a pas réussi à peser sur la rencontre. Des prestations insuffisantes pour lui accorder plus de temps de jeu.

Trop exposé sur les réseaux sociaux

Sa relation avec Zoe Käppele, une influenceuse de 22 ans, fait parler en interne. Le couple partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux, affichant un mode de vie assez luxueux. Une exposition médiatique que certains dirigeants bavarois jugeraient excessive pour un joueur aussi jeune.

Karl avait provoqué quelques remous en affichant publiquement son admiration pour le Real Madrid, son club de rêve. Une déclaration qui avait été mal accueillie en Allemagne.

La révélation du club la saison passée



Pourtant, le Bayern sait ce que son jeune joueur peut apporter. La saison dernière, Karl avait inscrit neuf buts et délivré huit passes décisives en 39 rencontres. Des statistiques qui avaient fait de lui l'un des grands espoirs du club.