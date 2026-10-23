Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

Le football belge se fait une place parmi les meilleurs joueurs du monde. Quatre noms bien connus figurent dans le classement du média espagnol Marca.

À l'approche de la cérémonie du Ballon d'Or, prévue lundi à Londres, le média espagnol Marca a dévoilé son classement des 100 meilleurs joueurs de la saison 2025-2026, établi avec l'aide de plus de 200 anciens joueurs, journalistes et analystes du monde entier. Plusieurs noms du football belge figurent dedans, dont Thibaut Courtois, le Belge le mieux classé, Mika Godts et deux anciens joueurs du Club de Bruges.

Courtois et Godts parmi les stars mondiales

Courtois occupe la 28e place grâce à ses performances avec le Real Madrid et les Diables Rouges. Il est le deuxième gardien le mieux classé, derrière David Raya d’Arsenal. Godts est aussi récompensé : l'attaquant du PSG se retrouve à la 86e place. Marca le présente comme l'une des grandes révélations du football européen et comme une future star du football belge.

Deux noms liés au Club de Bruges

Christos Tzolis et Nicolo Tresoldi figurent dans le top 100. Tzolis, qui a impressionné la saison dernière au Club de Bruges et qui a depuis rejoint Arsenal, occupe la 72e place. Tresoldi est classé 57e. L'attaquant allemand a terminé meilleur buteur de la Jupiler Pro League la saison dernière, même si ses prestations actuelles ont pu jouer un rôle dans son classement élevé.

Kane devance Yamal et Mbappé

Harry Kane trône en tête de ce classement. L'attaquant du Bayern Munich est désigné par Marca comme le meilleur joueur de la saison, devant Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Une reconnaissance marquante pour l'Anglais à l'approche du Ballon d'Or, même si cette récompense est indépendante du classement du quotidien sportif espagnol.