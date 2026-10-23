"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause
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Après deux revers en quelques jours, La Gantoise doit réagir. Rik De Mil garde confiance en ses joueurs et refuse de céder à la pression.

La Gantoise n'a pas réussi à relever la tête sur la pelouse de Braga. Quelques jours après son élimination en Coupe de Belgique face à l'Union Rochefortoise (D1 FFA), le club gantois s'est incliné 2-0 en Conference League. Une nouvelle déception pour les Buffalos, qui espéraient profiter des difficultés du club portugais.

Les choses ont mal commencé pour les hommes de Rik De Mil. Victor Gomez a ouvert le score à la troisième minute et Gabri Martinez a doublé la mise à la 76e. La Gantoise compte trois points sur six et occupe la 18e place du classement.

"Nous avons été battus à la loyale"

Après la rencontre, Rik De Mil n'a pas cherché d'excuses. "Nous avons été battus à la loyale, c'est une victoire méritée pour Braga. Pour beaucoup de garçons, ce fut une expérience enrichissante. Ils doivent apprendre que, surtout sous pression, ils doivent progresser plus vite dans leur jeu. Certains en sont capables, même si cela prendra du temps."

Une situation qui allait arriver dans tous les cas

L'entraîneur refuse de dramatiser la situation. "Je n'étais pas euphorique après toutes ces victoires, car je savais que des jours comme celui-ci arriveraient aussi. Nous avons surperformé à certains moments, et nous n'avons pas sous-performé aujourd'hui non plus."

Garder son calme selon De Mil

Lire aussi… Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort
De Mil ne veut pas que ces deux revers perturbent son groupe. "Je comprends que le monde extérieur veuille faire le lien entre le match de dimanche à Rochefort et celui d'aujourd'hui. Mais si je cède à cette tentation en tant qu'entraîneur, cela risque de créer des tensions au sein de l'équipe, et c'est inutile."

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