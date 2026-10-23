Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Bruno Fernandes fait polémique à Manchester United après ses critiques envers le staff. Michael Carrick doit gérer cette affaire et Wayne Rooney réclame des sanctions.

Bruno Fernandes a provoqué un séisme à Manchester United après la défaite contre Côme 4-1 en Ligue des champions. Le capitaine portugais a critiqué les choix tactiques du staff, estimant que des changements auraient dû être faits pendant le match. Selon BBC Sport, ses déclarations étaient réfléchies et ne relevaient pas d'une réaction à chaud. Michael Carrick doit décider s'il faut sanctionner son capitaine avant la rencontre contre Bournemouth. Wayne Rooney craint que cette affaire ne divise le vestiaire.

Rooney craint une division dans le vestiaire

Passé sur les bancs de Plymouth Argyle et de Birmingham City, Wayne Rooney estime que Carrick doit faire preuve de fermeté. "Quand Martínez est venu s'exprimer, j'ai dit que c'était un cauchemar, car cela allait diviser le vestiaire", a-t-il déclaré dans le podcast de The United Stand. "C'était le début. Maintenant, nous avons vu ça avec Bruno et il y en aura d'autres, parce que les joueurs ne veulent pas prendre leurs responsabilités".

L'ancien attaquant veut que Carrick change d'approche. "Si j'étais à sa place, je riposterais. Fini, Monsieur Gentil". L'ancien buteur Duncan Ferguson estime aussi que le coach doit faire respecter son autorité. "Ton capitaine t'a jeté sous le bus. Si tu penses qu'il ne joue pas pour toi, sors-le de l'équipe. Je ne le titulariserais pas, même si c'est leur meilleur joueur”, a-t-il déclaré sur The Overlap.

Mettre le meilleur joueur sur le banc ?

Mais écarter Fernandes ne serait pas une décision facile. Le Portugais reste un joueur essentiel de Manchester United et certains membres du club comprennent sa réaction. Selon BBC Sport, ses déclarations après la défaite semblaient moins sévères à l'oral qu'à l'écrit.



Carrick doit rapidement obtenir des résultats. Manchester United est sur une série de sept matches sans victoire. Un nouveau faux pas contre Bournemouth ne ferait qu'accentuer la pression.