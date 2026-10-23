Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Ce soir, le RSCA Futures devait affronter le Lierse SK. La rencontre a été remportée en raison des conditions météorologiques.

La liste s'allonge. Après le match entre les Francs Borains et Dender, en Challenger Pro League, et celui entre le KV Courtrai et le KV Malines en ouverture de la 9e journée de Jupiler Pro League, c'est désormais le match entre le RSCA Futures et le Lierse qui est reporté.

Le RSCA a communiqué la nouvelle ce vendredi après-midi. En raison des conditions météorologiques qui frappent la Belgique, liées au passage de la tempête Austen, de nombreuses rencontres ont été annulées.

RSCA Futures - Lierse reporté

En Flandre orientale et en Flandre occidentale, l'association Voetbal Vlaanderen a également décrété un report général des rencontres au sein du football amateur ce vendredi.

"La nouvelle date du match devrait être communiquée plus tard ce vendredi. Les tickets déjà vendus resteront valables. Les personnes qui ne sauraient pas venir seraient évidemment remboursées", communique le Sporting d'Anderlecht.

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Ces conditions difficiles ne devraient pas se prolonger durant tout le week-end, et les annulations ne devraient donc a priori pas concerner les rencontres prévues ces samedi et dimanche.