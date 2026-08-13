"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

Dans une longue interview accordée à la presse anglaise, Youri Tielemans est revenu sur sa blessure survenue lors de l'échauffement avant le match face à l'Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Heureusement, rien de grave n'a été signalé, mais le joueur belge a manqué un match important.

Il assure désormais se sentir bien : "En réalité, je me sens très bien. Lors de ce dernier match, c’était simplement une surcharge liée au trop grand nombre de rencontres et de minutes disputées. Malheureusement, mon corps ne pouvait plus suivre."

"Nous avions joué 120 minutes contre le Sénégal, puis affronté les États-Unis quelques jours plus tard et, trois jours après, nous devions jouer contre l’Espagne. Pendant l’échauffement, mon corps s’est simplement arrêté pour une raison quelconque", a-t-il expliqué, rapporte la BBC.

Youri Tielemans connaît les limites de son corps

"Je ne pense pas être un joueur qui a absolument besoin de repos. Évidemment, il y a énormément de matchs et l’entraîneur doit gérer son équipe, mais quand je me sens bien, je me sens bien. Quand ça ne va pas, je le sais immédiatement et j’en informe l’entraîneur. Mais cela n’arrive pas souvent."

Cette rencontre entre l'Espagne et la Belgique aurait-elle été différente avec Youri Tielemans ? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose restera certaine : le Diable Rouge a été un élément majeur de la Belgique dans cette Coupe du monde 2026.

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Il a pris part à un total de cinq matchs et a chaque fois été titulaire hormis cette affiche en quarts de finale. Son match face au Sénégal restera dans les annales. Le Belge a égalisé pour son pays à la 89e minute de jeu et a ensuite offert la victoire à la 120+5e sur penalty. Une rencontre au scénario complètement dingue où la Belgique était encore menée 0-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.