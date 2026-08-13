Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

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Youri Tielemans s'est récemment exprimé pour la première fois dans une longue interview depuis son arrivée à Manchester United. Le Diable Rouge a notamment évoqué ses ambitions. Une déclaration concernant Aston Villa est également mal passée auprès de nombreux fans des Villains...





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