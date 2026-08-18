Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

Zulte Waregem s'est attaché les services d'un prometteur ailier nigérian de 18 ans. Il ira d'abord s'acclimater au football belge au sein du Jong Essevee dans un premier temps.

Maliq Musa est le dernier renfort de Zulte Waregem. Ce jeune joueur nigérian de 18 ans poursuivra tout d'abord sa progression au sein du Jong Essevee avant d'être intégré progressivement au sein de l'équipe première. Une année en location avant de peut-être voir son option d'achat être levée.

Maliq Musa est né à Oyo, le plus grand État du Nigeria. Passionné par le ballon rond dès son plus jeune âge, c'est au sein d'Ikorodu City qu'il s'affilie avec l'espoir de découvrir un joueur le football professionnel. C'est d'ailleurs là qu'il découvrira le plus haut niveau du football nigérian, à seulement 16 ans.

Découverte du football belge avec la réserve

Évoluant sur les ailes, le jeune joueur nigérian rejoint désormais Zulte Waregem sous la forme d’un prêt d'une saison avec option d'achat. Il découvrira d'abord le football belge avec le Jong Essevee, l'équipe réserve de Zulte Waregem, avec l’objectif de poursuivre son apprentissage et de se rapprocher progressivement du niveau professionnel.

"Maliq a immédiatement été convaincu par notre projet", explique Davy De Fauw, en charge du recrutement pour Zulte Waregem. "Il possède énormément de qualités, mais il est encore très jeune. Nous allons donc prendre le temps nécessaire pour qu'il poursuive son développement. Nous sommes convaincus qu’il sera très bien entouré dans notre club et qu’il pourra ainsi franchir avec succès cette nouvelle étape de sa carrière."



Avant de choisir l'Essevee, Maliq Musa aurait pu passer un essai au FC Barcelone. Le club blaugrana suivait en tout cas son profil avec intérêt.