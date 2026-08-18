Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça
Photo: © photonews
Deviens fan de Zulte Waregem! 817

Zulte Waregem s'est attaché les services d'un prometteur ailier nigérian de 18 ans. Il ira d'abord s'acclimater au football belge au sein du Jong Essevee dans un premier temps.

Maliq Musa est le dernier renfort de Zulte Waregem. Ce jeune joueur nigérian de 18 ans poursuivra tout d'abord sa progression au sein du Jong Essevee avant d'être intégré progressivement au sein de l'équipe première. Une année en location avant de peut-être voir son option d'achat être levée.

Maliq Musa est né à Oyo, le plus grand État du Nigeria. Passionné par le ballon rond dès son plus jeune âge, c'est au sein d'Ikorodu City qu'il s'affilie avec l'espoir de découvrir un joueur le football professionnel. C'est d'ailleurs là qu'il découvrira le plus haut niveau du football nigérian, à seulement 16 ans.

Découverte du football belge avec la réserve

Évoluant sur les ailes, le jeune joueur nigérian rejoint désormais Zulte Waregem sous la forme d’un prêt d'une saison avec option d'achat. Il découvrira d'abord le football belge avec le Jong Essevee, l'équipe réserve de Zulte Waregem, avec l’objectif de poursuivre son apprentissage et de se rapprocher progressivement du niveau professionnel.

"Maliq a immédiatement été convaincu par notre projet", explique Davy De Fauw, en charge du recrutement pour Zulte Waregem. "Il possède énormément de qualités, mais il est encore très jeune. Nous allons donc prendre le temps nécessaire pour qu'il poursuive son développement. Nous sommes convaincus qu’il sera très bien entouré dans notre club et qu’il pourra ainsi franchir avec succès cette nouvelle étape de sa carrière."


Avant de choisir l'Essevee, Maliq Musa aurait pu passer un essai au FC Barcelone. Le club blaugrana suivait en tout cas son profil avec intérêt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem

Plus de news

Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

19:30
Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

19:00
Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

18:30
Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

17:30
La reprise en D1 FFA (ex-D1 ACFF) est reportée : voici la raison

La reprise en D1 FFA (ex-D1 ACFF) est reportée : voici la raison

18:00
Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

17:00
Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia

Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia

16:30
Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

15:43
Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

15:30
1
Wouter Vandenhaute va chercher le remplaçant de Kindermans... à Anderlecht

Wouter Vandenhaute va chercher le remplaçant de Kindermans... à Anderlecht

15:00
Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

14:30
2
Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

13:30
Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ? Une sensation belge est convoitée par une autre fédération

Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ? Une sensation belge est convoitée par une autre fédération

14:00
Attendu, le transfert de Cyril Ngonge se confirme

Attendu, le transfert de Cyril Ngonge se confirme

13:00
Merci Godts, Saibari et Lucumi : le montant colossal récupéré par Genk grâce aux pourcentages à la revente

Merci Godts, Saibari et Lucumi : le montant colossal récupéré par Genk grâce aux pourcentages à la revente

12:40
Des jeunes profils pourtant intéressants : l'Antwerp donne un bon de sortie à cinq joueurs

Des jeunes profils pourtant intéressants : l'Antwerp donne un bon de sortie à cinq joueurs

12:00
Anderlecht s'inspire des Diables pour préparer le déplacement au Kazakhstan

Anderlecht s'inspire des Diables pour préparer le déplacement au Kazakhstan

12:20
Que restera-t-il en septembre ? La Pro League a perdu ses joueurs de valeur

Que restera-t-il en septembre ? La Pro League a perdu ses joueurs de valeur

11:46
Dix petits matchs et puis s'en va : Nachon Nsingi quitte la RAAL

Dix petits matchs et puis s'en va : Nachon Nsingi quitte la RAAL

11:20
Un jeu d'agents fait capoter le dernier transfert de l'Union

Un jeu d'agents fait capoter le dernier transfert de l'Union

10:30
Haitham Oualmam, le milieu offensif belge de 17 ans qui attire déjà les regards à l'étranger

Haitham Oualmam, le milieu offensif belge de 17 ans qui attire déjà les regards à l'étranger

11:00
"Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard

"Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard

10:00
9
Sortie sur civière et fin de saison, déjà, pour une recrue de Malines ? "C'est un cauchemar"

Sortie sur civière et fin de saison, déjà, pour une recrue de Malines ? "C'est un cauchemar"

09:30
Un partage rageant, mais des débuts réussis pour Lucas Noubi en Liga

Un partage rageant, mais des débuts réussis pour Lucas Noubi en Liga

08:30
Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

08:00
Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

07:30
3
"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes

"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes

07:00
1
Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

23:00
Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

21:30
Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard Analyse

Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard

21:00
Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

22:00
Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

20:45
OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

17/08
L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

17/08
Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

17/08
4
Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

17/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens" Sead08 Sead08 a propos de Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto Eric Stevens Eric Stevens a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille JoBg JoBg a propos de "L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli Sead08 Sead08 a propos de Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters Sead08 Sead08 a propos de "Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence ! Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved