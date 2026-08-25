Dodi Lukebakio en route vers un nouveau défi à l'étranger ? Il pourrait rejoindre un autre Diable Rouge

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Dodi Lukebakio en route vers un nouveau défi à l'étranger ? Il pourrait rejoindre un autre Diable Rouge
Photo: © photonews
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Dodi Lukebakio pourrait bien quitter Benfica cet été. Besiktas serait actuellement intéressé. Des négociations seraient en cours. Un montant de 20 millions d'euros est évoqué. Le natif de Bruxelles est actuellement toujours sous contrat avec les Lisboètes jusqu'au 30 juin 2030.

Dodi Lukebakio n’a pas connu une première année totalement sereine à Benfica. Une blessure gênante l'a freiné. Il n'a pas toujours pu trouver la continuité qu’il espérait. Le Diable Rouge a néanmoins déjà disputé 27 rencontres avec le club portugais, pour un bilan de deux buts et six passes décisives.

Selon L’Équipe, Benfica et Besiktas, où évolue un certain Leandro Trossard depuis cet été, discutent actuellement d’un transfert définitif de Dodi Lukebakio. Les deux clubs négocieraient autour d’un montant d’environ 20 millions d’euros, même si aucun accord n’a encore été trouvé. Benfica avait déboursé une somme similaire il y a un an pour recruter Dodi Lukebakio en provenance de Séville.

Besiktas pousse pour Dodi Lukebakio

Le fait que Besiktas soit prêt à investir une somme importante montre que le club turc considère Dodi Lukebakio comme un renfort majeur. Selon Transfermarkt, la valeur marchande actuelle de Dodi Lukebakio est estimée à 15 millions d’euros, tandis que son contrat avec Benfica court encore jusqu’en 2030.

Cette saison, Dodi Lukebakio est entré en jeu lors des deux premières rencontres de championnat. Dodi Lukebakio a également obtenu du temps de jeu sur la scène européenne. Lors des qualifications pour l’Europa League, Dodi Lukebakio a délivré une passe décisive contre Saint-Gall et marqué face à Hearts. Le Diable Rouge a ainsi montré que, malgré son nombre limité de titularisations, il était toujours capable de se montrer décisif.

Une nouvelle étape pour Dodi Lukebakio ?

Dodi Lukebakio possède désormais également une solide expérience internationale. Avec les Diables Rouges, Dodi Lukebakio compte 33 sélections et six buts. Un transfert en Turquie représenterait un nouvel environnement dans une carrière qui l’a déjà conduit dans plusieurs grands championnats.

Besiktas et Benfica doivent encore trouver un terrain d’entente sur le plan financier, mais les discussions concernant Dodi Lukebakio sont donc bien concrètes. Les prochaines semaines pourraient dès lors être déterminantes pour le Belge. Après une saison durant laquelle les blessures l’ont freiné, un nouveau chapitre pourrait déjà attendre Dodi Lukebakio à Istanbul.

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