Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

Scott Crabbé et Fabien Chaliaud
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Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez
Photo: © photonews
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Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Aston Villa semble avoir été refroidi par ce contretemps, Crystal Palace semble bien décidé à en profiter. Le club de Premier League est d'ailleurs en passe de boucler un accord avec le joueur et la direction brugeoise.

Scott Crabbé

Joel Ordóñez finalement vers Crystal Palace

Alors que Joel Ordóñez était le successeur tout désigné d'Ezri Konsa (parti à Arsenal) dans la défense d'Aston Villa, le dossier opère un virage à 180 degrés. Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges est désormais parvenu à un accord avec Crystal Palace pour un transfert autour de 30 millions d'euros, un montant que Villa n'était finalement pas destiné à mettre. Le défenseur équatorien devrait rapidement rejoindre Anan Khalaili à Londres : l'accord personnel est imminent, le joueur devrait rapidement s’envoler pour Londres afin de régler les dernières formalités et de finaliser définitivement son transfert.

Nicolas Baccus

Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué

Selon le journaliste de The Athletic, suiveur d'Aston Villa, Jacob Tanswell, le club anglais avancerait dans le dossier Joel Ordóñez. Un prêt avec obligation d'achat est évoqué. Le montant de cette obligation serait estimé à 30 millions d'euros. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

La somme comprise entre 35 et 40 millions d'euros évoquée récemment était trop ambitieuse. Le défenseur semble bien se diriger vers un départ pour le club de Premier League, mais pour un montant plus faible que ce qui avait déjà été annoncé.

Nicolas Baccus

Joel Ordonez en route vers un départ du Club de Bruges... mais pour moins cher que prévu en raison d'une blessure ?

Le Club de Bruges devrait finalement toucher un peu moins que prévu pour Joel Ordonez. Alors qu'une offre avoisinant les 40 millions d'euros était encore évoquée récemment, Het Nieuwsblad rapporte que le montant du transfert pourrait finalement être revu à la baisse.

Des discussions ont déjà eu lieu entre le Club de Bruges et Aston Villa. Le club anglais ne voudrait prendre aucun risque en raison de la blessure du joueur et pourrait ainsi débourser quelques millions d'euros de moins.

De son côté, Bruges compte pas retenir son défenseur à tout prix. Les négociations entre les deux formations se dérouleraient bien et un accord pourrait donc être trouvé.

Nicolas Baccus

Le Club de Bruges proche de vendre un joueur entre 35 et 40 millions d'euros ?

Selon Nicolò Schira, Aston Villa souhaiteraient proposer un contrat de cinq saisons à Joel Ordóñez. Le club voudrait désormais avancer concrètement sur ce dossier.

L'opération pourrait rapporter entre 35 et 40 millions d'euros au Club de Bruges, qui se rapprocherait ainsi d'un nouveau très gros coup sur le marché des transferts. Malgré sa blessure, Joel Ordonez semble donc bien parti pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. En cas de départ de l'Équatorien, les Blauw en Zwart dépasseraient largement la barre des 100 millions d'euros de ventes sur ce mercato.

Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Liverpool a été refroidi par ce contretemps, le PSG et Tottenham restent à l'affût.

Un transfert de Joel Ordoñez reste à l'ordre du jour, malgré la blessure dont souffre actuellement le défenseur équatorien. Le PSG ne s’est en tout cas pas laissé décourager par son problème physique et, désormais, un autre prétendant de Premier League semble vouloir passer à l’action.

Tottenham Hotspur aurait en effet fait savoir qu’il souhaitait travailler sur un éventuel transfert du joueur du Club de Bruges  vers l’Angleterre. Le déprt de Cristian Romero à l’Inter Milan a laissé une place à pourvoir dans la défense londonienne, qui cherche donc un renfort.

Tottenham veut devancer le PSG pour Ordoñez

Avant la Coupe du monde, Joel Ordoñez faisait partie des joueurs de Club Bruges dont un départ était considéré comme très probable, voire certain, cet été. Liverpool et le Paris SG avaient notamment manifesté un intérêt concret pour le défenseur équatorien de 22 ans. Le champion de Belgique espérait même voir les deux clubs se livrer à une surenchère afin de faire grimper le prix du joueur.

Mais la situation a évolué lors du Mondial. International équatorien à 20 reprises, Ordoñez s’est fracturé un métatarse du pied droit pendant la compétition. Cette blessure l’a privé de la Supercoupe de Belgique et l’a également contraint à manquer le début de la nouvelle saison. Liverpool aurait notamment refroidi son intérêt à la suite de ce problème physique.

La question des tests médicaux

Le PSG a toutefois décidé de poursuivre les discussions au début du mois d’août. Le club parisien n’est pour l’instant pas parvenu à finaliser l’arrivée du défenseur et doit désormais composer avec la concurrence de Tottenham.

Les "Spurs" devront néanmoins mettre la main au portefeuille  pour convaincre Club de Bruges. Le club belge aurait fixé le prix d’Ordoñez à environ 40 millions d'euros. Une somme que le PSG ne serait actuellement pas disposé à débourser. Reste à voir si Tottenham acceptera, de son côté, de s’aligner sur ces exigences.

La principale interrogation concerne désormais la visite médicale. Joel Ordoñez ne pourrait retrouver les terrains qu’en octobre. Tottenham devra donc évaluer attentivement son état physique avant de prendre une décision concernant un éventuel transfert.

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