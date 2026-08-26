Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

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Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Aston Villa semble avoir été refroidi par ce contretemps, Crystal Palace semble bien décidé à en profiter. Le club de Premier League est d'ailleurs en passe de boucler un accord avec le joueur et la direction brugeoise.